TP.HCM ngập do thiếu vốn, sụt lún

Chậm do triển khai cùng lúc nhiều gói thầu Dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm chậm là do cùng lúc triển khai nhiều gói thầu dẫn đến việc chồng lấn lẫn nhau. Việc triển khai cùng lúc nhiều gói thầu là do hiện nay chỉ còn ba tháng nữa là hết năm, nếu không tận dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới thì qua năm sẽ không được giải ngân. Dự án hiện đã thực hiện xong phần cống hộp, còn phần cống hở dài 4,3 km đã thi công được 83%, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm thi công xong có giải quyết dứt điểm tình trạng ngập hay không. Vì hiện nay, mỗi khi mưa ở các quận Tân Phú, Bình Tân, 11 thì lượng nước này đổ dồn về cuối kênh, mà địa hình khu vực này tương đối thấp nên sẽ gây ngập khu vực xung quanh. Ông LÊ THANH LIÊM, Trưởng ban Quản lý đầu tưxây dựng công trình nâng cấp đô thị