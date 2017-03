TP.HCM: Ngập do triều cường đang gia tăng

Theo Công ty Thoát nước đô thị, từ đầu năm đến nay toàn TP có chín điểm ngập do triều, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2012. Các tuyến đường thường xuyên bị ngập triều là Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lương Định Của (quận 2), Bình Quới (quận Bình Thạnh), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Văn Thân (quận 6); Bến Lò Gốm, Phú Định, Phạm Thế Hiển (quận 8). Tình trạng trên chủ yếu do đỉnh triều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

TRUNG THANH