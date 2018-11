TP.HCM ngập nặng vì bão số 9

Ninh Thuận: Nước cuốn một số đoạn đường sắt Từ rạng sáng 25-11, khu vực giữa hai ga Cà Rôm-Phước Nhơn, huyện Thuận Bắc, hàng trăm mét đường sắt bị nước lũ cuốn trôi nền đường, đoạn đường sắt giữa hai ga Hòa Trinh-Cà Ná, huyện Ninh Phước cũng bị ngập sâu trong nước lũ, tàu không thể lưu thông (ảnh).

Ninh Thuận phải sơ tán khẩn cấp trên 39.000 người dân của các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc, hàng trăm nhà dân, cả ngàn hecta cây trồng các loại bị ngập sâu trong nước, nhiều công trình hư hại. PV TP Nha Trang bị cô lập vì nước, sạt lở Sạt lở làm hàng ngàn hộ dân tại Khánh Hòa bị cô lập, giao thông nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn. Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang phải hợp đồng 13 xe khách từ Nha Trang đi chuyển tải hai điểm với bảy chuyến tàu bị kẹt do lũ với khoảng 2.500 khách.

Tuyến đường huyết mạch từ Nha Trang đi sân bay quốc tế Cam Ranh tê liệt vì hàng ngàn tấn đất, đá từ đèo Cù Hin đổ xuống chắn hai làn đường. Tuyến đường này còn bị ngập sâu tại địa bàn xã Phước Đồng. Tại huyện miền núi Khánh Sơn, do mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường đèo tỉnh lộ 9 duy nhất nối đồng bằng lên trung tâm huyện bị sạt lở, giao thông tê liệt (ảnh). Ngoài ra, quốc lộ 27C (đường Nha Trang-Đà Lạt) và quốc lộ 26 đi Đắk Lắk có 10 điểm sạt lở. Nhiều sông chính tại Khánh Hòa lên nhanh, các hồ chứa tại Khánh Hòa đã xả lũ. T.LỘC Bình Dương: Nhiều tuyến đường ngập sâu cả mét Một số tuyến đường đã bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân. Đường ở phường Thuận Giao, Bình Dương nước ngập sâu khoảng 1 m. “Nước lên cao quá khiến nhiều ngôi nhà thấp bị nước tràn vào nhà, toàn bộ trong nhà là một biển nước” - anh Nguyễn Thanh Trung, người dân ở đây, nói.

Theo ghi nhận, toàn bộ tuyến đường khoảng 3 km đã bị ngập nặng. Nước ngập cuốn đi cả thùng rác và nhiều vật dụng của người dân. Tuyến đường Thủ Khoa Huân đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An cũng ngập sâu… Các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre… cũng đang hứng đợt mưa lớn. LÊ ÁNH