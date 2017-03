TP.HCM nghiên cứu kỹ kiến nghị không xây phim trường ở hồ Dầu Tiếng

Trước đó, trong báo cáo gửi UBND TP, Hội Khoa học thủy lợi TP cho rằng việc xây dựng phim trường trong lòng hồ Dầu Tiếng là không hợp lý.

Theo Hội Khoa học thủy lợi TP, nguyên nhân do các đảo trong hồ chỉ có cao trình không hơn 27 m, nếu hồ tích nước lũ sẽ gây ngập các công trình xây dựng trên đảo. Mặt khác, việc xây phim trường, phát triển du lịch sẽ làm tăng nguồn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. Việc tập trung đông người sẽ không đảm bảo về an ninh và an toàn cho hồ Dầu Tiếng.

Để thực hiện dự án phim trường, UBND tỉnh Tây Ninh đã gửi văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT bổ sung chức năng phát triển du lịch cho hồ Dầu Tiếng nhưng hiện chưa được chấp thuận.

KHANG BÁCH