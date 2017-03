TP.HCM nghiên cứu siết chặt ăn nhậu ban đêm?

Chiều 20-6, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016.



Báo cáo tại buổi họp về tình hình tội phạm, Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay với sự vào cuộc quyết liệt, nổ lực của lực lượng công an cùng cả hệ thống chính trị, phạm pháp hình sự được kéo giảm được 457 vụ (giảm 15,92% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó nhiều loại tội phạm giảm sâu như cướp tài sản giảm 20 vụ (17,69%), cướp giật tài sản giảm 40 vụ (7,95%), trộm tài sản là loại tội phạm khó giảm nhưng đã giảm được 356 vụ (21,76%).



Các quán nhậu bày bàn ghế chiếm hết vỉa hè Bùi Viện. Ảnh: LÊ THOA

Trong khi đó, các vụ giết người tăng 5 vụ (10,2%). Ông Tài cho biết, những vụ này không phải do tội phạm có tổ chức mà trên 70-80% do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, đặc biệt là trong ăn nhậu. “Tính bột phát, đang là bạn bè nhưng uống bia rượu vào là ra tay giết người” – ông Tài nói.



Đánh giá nguyên nhân như thế, ông Tài cho biết đang tính toán để cử người ra Hà Nội hay các địa phương khác xem họ tổ chức bán hàng ăn uống nhậu nhẹt ban đêm như thế nào. Bởi vì, tại TP.HCM từ 19 giờ đêm đến 3-4 giờ sáng các quán tổ chức ăn nhậu suốt đêm, trong thời gian đó các vụ giết người do nguyên nhân bộc phát từ việc ăn nhậu cao.

“Chúng ta phải nghiên cứu, dĩ nhiên không cấm, nhưng kinh doanh có điều kiện phải có những quy định. Chứ như hiện nay quán nhậu nhiều, nhậu bình dân, nhậu tràn lan, chỗ nào cũng nhậu, băng nhóm tụ tập, gây hậu quả nghiêm trọng. Công an đang nghiên cứu để xem xét thêm, để giảm tội phạm do nhậu nhẹt” – ông Tài nói.

Đại tá Tài cho biết thêm, sáu tháng qua tội phạm có tổ chức, băng nhóm có giảm, nhưng có xu thế các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào TP hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm như vũ trường, quán bar… tại khu vực trung tâm và ẩn náu trong các khu dân cư cao cấp hoặc núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ có chiều hướng co cụm và dịch chuyển sang các địa bàn vùng khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép.

“Thời gian qua chúng tôi đi kiểm tra 3 quận với 30 tiệm cầm đồ thì 100% sai phạm. Không phải cầm đồ mà núp bóng cho vay nặng lãi, có nơi lãi suất 150%/tháng, không có trả thì sẽ cưỡng đoạt tài sản” – ông Tài khẳng định.

Một hiện tượng khác cũng được ông Tài nhắc đến là tội phạm lợi dụng máy bắn cá vui chơi có thưởng để núp bóng đánh bạc. Ông khẳng định ,TP sẽ kiểm tra kiểm soát để chấm dứt máy bán cá trá hình này. Bởi đây là loại hình mà người nhà trẻ em, những người nhàn rỗi thì có tiền là vào chơi.

Còn tội phạm ma túy, ông Tài khẳng định sáu tháng qua diễn biến phức tạp nhưng Công an TP đã khám phá nhiều chuyên án lớn. Tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, kèm vũ khí nóng, từ miền Tây, miền Bắc, Campuchia vào thành phố. “Trước bán nhỏ lẻ không có vũ khí nóng nhưng giờ chúng đã được trang bị. Mong các đồng chí ở địa phương giúp cho Công an TP có thêm thông tin để đấu tranh. Tội phạm này manh động, nếu chúng ta không mạnh tay thì hậu quả khó lường” – ông Tài nói.

Đại tá Tài cũng khẳng định, sau 3 tháng chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, phạm pháp hình sự trên địa bàn TP giảm 6,9%.