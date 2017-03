TP.HCM: Người dân bỏ việc đi đổi lại CMND 12 số

Hàng trăm người dân TP đã đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC64 (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để thực hiện việc cấp, đổi lại giấy CMND mới. Nhiều người bỏ cả công việc của mình chỉ để đợi được nhìn thấy giấy CMND mới với 12 số và được làm bằng chất liệu ngoại nhập.

Hàng trăm người dân đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC64, công an TP.HCM từ rất sớm để được cấp, đổi lại giấy CMND 12 số - Ảnh: HOÀNG GIANG

Chú Dư Quốc Huy (50 tuổi, ngụ quận 5) bày tỏ: “CMND của tôi hết hạn cách đây hai tháng rồi nhưng nghe có đợt cấp, đổi lại giấy CMND mới 12 số và có hình dáng như thẻ ATM nên tôi háo hức lắm, ráng chờ tới hôm nay để đi làm lại giấy. Nghe nói với chất liệu mới này thì độ bền của CMND sẽ cao hơn, cũng như tiện lợi hơn trong bảo quản, vì CMND cũ phải ép plastic mất công lại mau hỏng lắm”.

Nhiều người dân phản ánh do số lượng người dân quá đông nên việc chờ đợi diễn ra lâu hơn bình thường, làm trễ nãi công việc. Anh Bùi Tuấn Dũng (43 tuổi, ngụ Tân Bình) bỏ cả công việc của mình để cùng vợ đi làm giấy CMND mới. “Tôi bỏ cả công việc để đến đây làm CMND mới nhưng phải chờ đợi lâu quá, từ lúc nộp hồ sơ đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, trong khi còn phải đi chụp hình nữa”.

Người dân đứng ngồi không yên để chờ gọi đến lượt tên mình - Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhiều người không giấu được cơn buồn ngủ vì chờ đợi quá lâu - Ảnh: HOÀNG GIANG

Dáng vẻ mệt mỏi của người dân trong ngày đầu chờ đợi cấp, đổi lại CMND mới - Ảnh: HOÀNG GIANG

Còn cô Trần Thanh Yến (39 tuổi, ngụ quận 12) cũng lặn lội đến đây để làm giấy chứng minh cho con trai của mình - em Lê Trần Thái Nguyên vừa tròn 16 tuổi. “Hai mẹ con ai cũng mong chờ giấy CMND mới, coi nó có hình thù ra làm sao. Tới đây khi nhận CMND mới mẹ con tôi cũng sẽ đích thân đi nhận chứ không đăng ký dịch vụ giao CMND tại nhà, chỉ vì muốn tận tay nhận giấy CMND mới này”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) hướng dẫn người dân lăn tay để làm thủ tục cấp, đổi lại CMND mới - Ảnh: HOÀNG GIANG

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Trần Đình Long - Đội trưởng Đội cấp CMND - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM cho biết: “CMND mới sẽ thay thế một số giấy tờ cá nhân của người dân, hạn chế mức thấp nhất trùng lắp thông tin. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP, chúng tôi đã chuẩn bị toàn bộ hệ thống máy móc, đường truyền để phục vụ cho người dân cấp CMND 12 số, đến sáng hôm nay, người dân đến rất đông, nhưng trong đó có những CMND còn hạn sử dụng nhưng vẫn đến, có người mới cấp trong năm 2015 nhưng vẫn yêu cầu đổi, là nguyện vọng của người dân nên chúng tôi không từ chối nhưng những trường hợp còn hạn sử dụng thì nên sử dụng chứ bây giờ mọi người đều lên đây sẽ tạo ra áp lực rất lớn”.

Theo Trung tá Trần Đình Long, do nhiều người đến đổi CMND vẫn còn hạn sử dụng làm quá trình cấp, đổi CMND trở nên lâu hơn - Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo Trung tá Long, công tác tổ chức đổi, cấp lại CMND ở công an 24 quận, huyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, đội ngũ cán bộ được tập huấn kỹ, hệ thống máy móc được trang bị đầy đủ. Và cũng sáng hôm nay, công an 24 quận, huyện đều tiến hành triển khai CMND 12 số và chưa nhận được yêu cầu tăng cường thêm người để hỗ trợ. Trước đó, Công an TP đã triển khai thí điểm cấp CMND 12 số ở quận 1, 5, 11, huyện Củ Chi và Cần Giờ.

Theo ghi nhận của PV, tại công an quận 3, đến gần 11 giờ trưa vẫn còn rất đông người dân chờ đợt tới lượt mình. Trung tá Lê Văn Liêm - Đội trưởng đội cấp CMND Công an quận 3 cho biết, trong sáng ngày đầu tiên cấp, đổi CMND mới có khoảng 50 người dân đến làm thủ tục nhưng phải chờ đợi khá lâu do thiết bị lăn tay hoạt động chậm.

Một số hình ảnh trong ngày đầu TP.HCM cấp, đổi CMND 12 số cho người dân:

Các hàng ghế đã kín người ngồi từ 8 giờ sáng - Ảnh: HOÀNG GIANG