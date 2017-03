TP.HCM: Nguy cơ ứ khách ở bến xe vào dịp tết

Bến xe được phát hành vé tăng cường

Văn bản do Bộ Tài chính hướng dẫn việc in vé xe khách tăng cường trong các dịp lễ, tết vào đầu năm 2008 nêu: Với các xe không chạy tuyến cố định, xe chạy trái tuyến tham gia giải tỏa khách trong các dịp lễ, tết thì các bến xe được đăng ký in, phát hành vé cho xe tăng cường. Vé được in theo mẫu nhưng để trống phần tên, địa chỉ, mã số thuế của hãng xe và được ghi hoặc đóng dấu hãng xe khi bán vé.

Viện dẫn hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Bến xe Miền Đông vừa có văn bản đề nghị Cục Thuế TP có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc xung quanh việc phát hành vé tăng cường.