TP.HCM: Nhà đang xây bị nghiêng, tám hộ dân phải di dời

Có thể gây hậu quả nặng

Căn nhà 16/57 được xây mới từ tháng 3-2010, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Quy mô xây dựng gồm một trệt, một tầng lửng, hai tầng lầu và một mái che cầu thang, tổng diện tích xây dựng hơn 120 m2. Chủ nhà là vợ chồng ông Đặng Triệu Vinh, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Hoàng Phạm (trụ sở quận 8).

Ngày 26-10, khi kiểm tra định kỳ công trình, thanh tra xây dựng phường 2 phát hiện công trình đang bị nghiêng. Tại trụ cột chịu lực đầu tiên của công trình, khoảng cách với chân cột nhà liền kề là 0,025 m. Nhưng khi lên cao 10 m, khoảng cách này lên đến 0,18 m theo hướng thẳng đứng. Ngay sau đó, UBND phường 2 yêu cầu dừng ngay việc thi công, không để công nhân ra vào công trình.

Theo ông Huỳnh Gia Giang, Phó Chủ tịch UBND phường 2, nếu nhà tiếp tục nghiêng và bị sập, phần trên mặt đất sẽ đè sang các nhà đối diện, còn phần móng sẽ gây hư hỏng nặng cho các nhà phía sau. “Trước những hậu quả đó, chúng tôi buộc phải di dời dân trong thời gian chờ đơn vị thi công khắc phục xong sự cố” - ông Giang nói.

Tại cuộc họp khẩn chiều 27-10, ông Nguyễn Văn Đức, đại diện Thanh tra xây dựng quận 3, yêu cầu nhà thầu phải sớm trình phương án chống nghiêng cho các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Sau khi phương án được phê duyệt, nhà thầu mới có quyền chống lún, nghiêng cho công trình.

Theo đại diện nhà thầu, nguyên nhân gây sự cố có thể do một đốt móng gặp phải nền đất yếu. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng có thể lỗi ở khâu thiết kế dự án nên công trình mới bị lún và nghiêng. Phía nhà thầu hứa sáng 28-10 sẽ trình phương án khắc phục sự cố.

Nhà thầu tạm dùng cừ sắt chống nghiêng cho công trình. Ảnh: V.THUẬT

Khe hở càng lên cao càng rộng so với nhà bên cạnh. Ảnh: V.THUẬT

Chưa có phương án di dời cụ thể

Cũng tại cuộc họp trên, ông Giang cho biết trong hai ngày 28 và 29-10, tám hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời ngay để đảm bảo an toàn. Ông Giang đưa ra hai phương án: Thứ nhất, các hộ bị di dời tự thuê nhà để ở trong một tháng chờ công trình bị nghiêng khắc phục. Thứ hai, chủ nhà đang xây dựng và nhà thầu tìm thuê nhà cho các hộ này đến ở tạm. Kinh phí thanh toán đều do chủ nhà và nhà thầu chịu. “Người dân chỉ cần mang theo các tài sản quý, còn đồ đạc sẽ được công an và dân phòng bảo vệ” - ông Giang nói.

Tuy nhiên, các hộ dân đều cho rằng thuê nhà chỉ ở một tháng là rất khó vì thời gian thuê ngắn. Ông Nguyễn Văn Thanh, chủ nhà số 16/51A, cho hay: Nếu bảo ban đêm ra ngủ nhờ nhà bà con, ban ngày về lại nhà mình thì dễ chứ khó có thể thuê nhà đường đột trong thời gian ngắn. Đó là chưa nói đến việc di dời đồ đạc còn ảnh hưởng đến thời gian, công việc hằng ngày.

Đồng quan điểm, ông Tiến, chủ nhà 16/61, cho rằng cái người dân cần là phương án di dời cụ thể. Ngoài ra, cần sớm có phương án chống nghiêng hiệu quả để người dân yên tâm ở lại nhà mình thay vì phải di dời gây tốn kém cho chủ nhà và nhà thầu.

Dự kiến ngày 28-10, cơ quan chức năng tiếp tục họp với người dân để thống nhất phương án di dời và hướng xử lý sự cố. Trước mắt, các hộ buôn bán trong khu vực được quận yêu cầu tạm ngưng kinh doanh.

VĂN THUẬT