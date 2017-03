TP.HCM: Nhiều đường lại biến thành sông

(PL)- Cơn mưa lớn kéo dài chiều 18-8 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM, đặc biệt là tại các quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình… ngập sâu.

Trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, nước ngập hơn 50 cm trên làn đường dành cho xe máy khiến những phương tiện này phải dồn vào đường dành cho ô tô khiến lưu thông rất khó khăn. Nhiều tuyến đường khác cũng bị nước nhấn chìm như đường Phan Anh (quận Bình Tân), Lũy Bán Bích (quận Tân Bình), Khuông Việt (quận Tân Phú)…

Trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn hướng về quốc lộ 1A nước ngập lênh láng hàng trăm mét. Công ty Cấp thoát nước Đô thị phải dùng xe chuyên dụng đến bơm thoát nước. Tại đường Tân Hóa, quận Tân Phú, mưa lớn gây ngập khiến những hộ dân buôn bán phải đóng cửa sớm. Tương tự, nhiều nhà dân trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) cũng bị nước tràn vào…

Xe chết máy, mẹ lội nước đưa con về nhà. (Ảnh chụp trên đường An Dương Vương, quận 6) Ảnh: P.TĨNH

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc nên từ đêm 18-8, ở các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến ngày 21-8 với tổng lượng mưa phổ biến 40-60 mm. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc lượng mưa có thể lên tới 130 mm.

Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình từ ngày 18 đến 22-8 sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa. Lưu lượng nước lớn nhất đến hồ Sơn La có khả năng lên mức 9.000 m3/giây, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Lô tại Tuyên Quang lên trên mức báo động 1. Khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc rất cao.

MINH QUÝ - PHƯỚC TĨNH - HOÀNG VÂN