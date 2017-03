TP.HCM: Nhiều khu dân cư lọt thỏm trong vùng ô nhiễm

Phía trước nhà ông Lập là bãi than đá của một cơ sở tư nhân. Dù được tưới nước hằng ngày nhưng mỗi khi công nhân xay than hoặc xúc than lên xe thì bụi than bay mù trời. Bên hông nhà là một cơ sở làm inox, tiếng máy cắt rít cả ngày, kể cả ngày nghỉ.

Còn sau nhà là cơ sở gia công nhôm, hoạt động đến tận chín giờ đêm. Ở đây, bụi nhôm bay sang các nhà dân lân cận, đóng lớp lớp lên đồ đạc. Cách những cơ sở này không xa là một xưởng sản xuất hạt nhựa, mùi khét, hôi bốc lên từng đợt giữa trời nắng nóng.

“Gia đình tôi đi làm cả ngày, được hai ngày nghỉ ngơi thì lại phải sống giữa bụi bặm, tiếng rít suốt ngày. Nóng bức thế này nhưng nhà tôi phải đóng cửa suốt”, ông Lập mệt mỏi nói. Theo ông Lập, dù người dân đã phản ánh tình trạng này lên phường nhiều lần, nhưng đã gần một năm qua, tình hình không thay đổi.

Quan sát của chúng tôi, không chỉ khu phố 6, trên đường Mã Lò kéo dài từ phường Bình Hưng Hoà A sang phường Bình Trị Đông A, không ít cơ sở sản xuất inox, than đá, chế biến hạt nhựa, thu gom phế liệu được xây dựng tạm bợ nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, một cán bộ phường Bình Trị Đông A cho biết trước phản ứng của người dân, thời gian qua nhiều cơ sở sản xuất cũng đã bị cưỡng chế, di dời hoặc bị phạt hành chính do gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn nhiều khó khăn do đa số cơ sở này đều ít vốn.

Ông Cao Văn Phần, phó chủ tịch quận Bình Tân cho biết, hiện nay trên toàn địa bàn quận có khoảng 300 cơ sở sản xuất nhỏ nằm trong diện phải di dời, cưỡng chế, khắc phục ô nhiễm, ngưng hoạt động. Tuy nhiên, phải đến năm 2015 quận mới có thể giải quyết xong dù việc này đã được triển khai cách đây năm năm.

