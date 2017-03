TP.HCM nhiều nơi lại ngập nặng vì triều cường

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các đường Quốc Hương, Lương Định Của, số 47... (quận 2) có nhiều đoạn ngập sâu 20-50 cm. Hàng chục con hẻm xung quanh chợ Bình An (quận 2) bị nước nhấn chìm khiến xe cộ lưu thông qua bị chết máy. Tương tự, trên đường Ngô Tất Tố, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) nước ngập hơn nửa bánh xe gắn máy. Các hộ dân dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phải dùng thau tát nước trong nhà và chuyển các vật dụng lên cao.

Đường Bến Phú Định (quận 8) mới 5 giờ 30 đã ngập nặng. Ảnh: V.THUẬT.

Tại phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức), triều cường tiếp tục dâng cao đe dọa nhiều đoạn bờ bao vừa được khắc phục trong đợt triều hồi đầu tháng. Người dân các khu phố 3, 4, 5... cho rằng trong vài ngày tới, nếu triều cường còn dâng cao thì một số đoạn bờ bao dọc kênh Rạch Đá rất dễ bị vỡ. Còn tại đường Bến Phú Định (quận 8) và các hẻm nhỏ dọc tuyến đường này, dù mới 5 giờ chiều nhưng nước triều đã tràn từ kênh Tàu Hủ lên đường. Đến khoảng 5 giờ 30, nhiều đoạn bị ngập hơn nửa mét, người dân phải lội bì bõm trong dòng nước đen kịt hôi thối.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, hầu hết các đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ (Công an TP.HCM) đều cho biết đã có kế hoạch phân luồng giao thông khi triều cường làm ngập đường gây ùn xe. Thiếu tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết Ban chỉ huy phòng đã phân công đơn vị cử lực lượng tuần tra, phân luồng mỗi khi triều lên. “Khu vực Đội CSGT An Lạc phụ trách có hai điểm thường bị ngập mỗi khi triều cường xuất hiện là vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân và ngã ba Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Đặc biệt, đoạn ở ngã ba Tân Kiên thường bị ngập kéo dài khoảng 200 m. Do đây là khu vực cửa ngõ TP.HCM nên xe cộ rất đông. Trước khi triều cường đạt đỉnh nửa giờ, một tổ tuần tra có mặt trên đường để kiểm soát giao thông qua lại” - Thiếu tá Ba cho hay.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vào 19 giờ hôm qua, triều cường đạt đỉnh 1,40 m tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn. Dự báo 5 giờ 30 sáng 19-11, triều đạt đỉnh 1,40 m. Chiều tối 19-11, đỉnh triều hạ xuống còn 1,37 m. Sáng và tối ngày 20-11, triều tiếp tục hạ xuống còn 1,37 m và 1,34 m...

V.THUẬT - H.GIANG