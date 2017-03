TP.HCM: Nợ vay ODA tới 4.000 tỉ đồng

Sáng 26-10, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM (KTNS) có buổi giám sát về tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm của TP.HCM tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Theo ông Lâm Nguyên Khôi - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, hiện vốn ODA và vốn đối ứng cho các dự án ODA của TP (tổng cộng 60 dự án) là hơn 4.752 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA lên tới 4.000 tỉ đồng. TP phân cấp vốn các dự án nhóm C (quy mô dưới 5 tỉ đồng) cho UBND quận, huyện quản lý với hơn 2.189 tỉ đồng.

“Tuy nhiên, tình trạng các chủ đầu tư quản lý cùng lúc nhiều dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ vẫn còn khá phổ biến, nhất là các ban quản lý dự án của các quận, huyện. Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư và ban quản lý dự án còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, tình trạng chủ đầu tư “khoán trắng” cho các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt” - ông Khôi nhận xét.

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban KTNS, nhận xét: do HĐND cấp quận, huyện tại TP không còn, vai trò giám sát của MTTQ quận, huyện còn yếu nên Thanh tra Sở KH&ĐT phải chịu trách nhiệm thanh tra công tác đầu tư tại các quận, huyện. “Đâu thể nói phân cấp rồi thì “khoán trắng” cho các quận, huyện muốn làm gì thì làm. Dự án nhóm C tuy nhỏ nhưng “nhiều C sẽ thành B”, bằng chứng là con số 2.189 tỉ đồng đâu còn nhỏ nữa mà là rất lớn” - ông Hùng gay gắt.

Dự án Vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè) là một trong những dự án đã chậm trễ nhiều năm khiến môi trường nhếch nhác, gây bức xúc cho người dân. Ảnh: HTD

Về các công trình trọng điểm, Sở KH&ĐT báo cáo: dự kiến trong năm 2010, TP có 166 công trình được đưa vào sử dụng, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.600 tỉ đồng. Trong năm nay, TP đã và đang tập trung vốn để giải phóng mặt bằng và thi công các công trình giao thông trọng điểm như dự án Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài, tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên (tuyến số 1), mở rộng xa lộ Hà Nội, dự án đường vành đai phía Đông… Tuy nhiên, tình trạng đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung. Việc này đã được từng bước khắc phục nhưng kết quả chưa cao vì nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của TP còn quá lớn.

Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban KTNS, kết luận: “Việc phân cấp các dự án nhóm C cho quận, huyện quản lý là đúng. Tuy nhiên, Sở KH&ĐT cần phải tăng cường giám sát, kiểm tra. Hiện các dự án do quận, huyện quản lý ngày càng nhiều trong khi năng lực của ban quản lý dự án quận, huyện có hạn. Do đó, TP cần tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án cho các quận, huyện”.

Dự án Vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè): Năm 2011 vẫn chưa chắc xong Ngao ngán với dự án Dự án này đã chậm trễ nhiều năm khiến môi trường nhếch nhác, gây bức xúc cho người dân. Tôi đi giám sát dự án này nhiều năm nên quá rành, giờ chỉ thấy ngao ngán. Chắc trên thế giới chả có dự án nào kéo dài, gây xấu hổ như dự án này. TP thì luôn “kêu gào” phải văn minh đô thị mà dự án này chả có chút “văn minh” gì cả. Chắc chắn tại kỳ họp HĐND TP tới đây, tôi sẽ đem vấn đề này ra chất vấn Sở KH&ĐT. Trước mắt, tôi hỏi lần cuối, liệu cuối năm 2011 dự án có xong không? TS Phạm Minh Trí,

đại biểu HĐND TP, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế TP.HCM Gói thầu số 10 đang phải đấu thầu lại Trong chín tháng đầu năm 2010, dự án này giải ngân hơn 284 tỉ đồng vốn ODA (đạt 36%), 81,7 tỉ đồng vốn đối ứng (đạt 54,5%). Đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn ODA so với hiệp định đã ký đạt 50,2% và ngày kết thúc hiệp định tín dụng (đã được gia hạn) là 31-12-2011. Các gói thầu số 7, 7A, 7B dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2011. Riêng gói thầu số 10 “cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè” đang tổ chức đấu thầu lại do hợp đồng đã bị chấm dứt vào ngày 28-2-2010 vì Ngân hàng Thế giới không cho vay nữa. Ông Lâm Nguyên Khôi, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

TRỌNG MẠNH