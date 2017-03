TP.HCM phạt ba công ty gây ô nhiễm 280 triệu đồng

Cụ thể: Công ty Cổ phần giấy Xuân Đức (quận 9) bị phạt 65 triệu đồng và Công ty TNHH TM-DV Xuất khẩu Quốc tế Mỹ Việt (quận Thủ Đức) bị phạt 90 triệu đồng do hành vi xả nước thải, khí, bụi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Công ty Cổ phần XNK TM, Sản xuất Hóa chất Đắc Trường Phát (quận Bình Tân) cũng bị phạt 125 triệu đồng do không bố trí nơi an toàn để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định.

Cùng ngày, UBND TP có quyết định áp dụng hình thức tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường là DNTN Thương mại Sản xuất Việt Cường Thịnh (Bình Chánh).

THU HƯƠNG