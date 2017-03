TPHCM phát động tháng sử dụng túi thân thiện môi trường

Đó là chưa kể một lượng lớn túi nilon xả vào các kênh rạch, cống thoát nước không được thu gom. Trên thực tế, tình trạng gia tăng ngập nước, ngập sâu và ngập kéo dài tại TPHCM thời gian qua một phần nguyên nhân là do các cống, kênh rạch thoát nước bị tắt nghẽn bởi túi nilon.



Do đó, để hạn chế sử dụng túi nilon, dưới sự chỉ đạo của UBND TP, quỹ tổ chức phát động tháng sử dụng túi thân thiện môi trường. Theo đó, trong tháng 11, ban tổ chức vận động các siêu thị, trung tâm thương mại không phát miễn phí túi nilon vào thứ năm hàng tuần; tặng quà cho khách hàng sử dụng túi thân thiện môi trường khi đi mua hàng.



Hàng ngàn thanh niên tình nguyện tham gia trong tháng phát động này cũng sẽ đến các chợ để vận động người tiêu dùng sử dụng túi thân thiện môi trường khi đi mua sắm. Được biết, hiện chương trình thu hút sự tham gia của các hệ thống siêu thị lớn như Co.opMart, Sài Gòn co.op, Big C, Parkson, Lotte, Fivimart, Maximart…





Theo A.V (SGGPO)