TP.HCM phát hiện 17 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Ngày 29-7, trong buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Thượng tá Cao Xuân Lợi - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46) cho biết như trên.

Về công tác điều tra án, 6 tháng đầu năm 2016, PC46 cũng đã điều tra xử lý 17 vụ án tham nhũng với tổng số 67 bị can, tăng 2 vụ 19 bị can so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị tài sản 151 tỉ 800 triệu đồng, thu hồi hơn 8 tỉ đồng.

Đối với công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng trong sáu tháng đầu năm 2016, PC46 đã xử lý 19 đơn tố giác, tăng bảy trường hợp so với cùng kỳ năm 2015.



Thượng tá Cao Xuân Lợi - Phó Trưởng phòng PC46 nhận định tình hình tội phạm về tham nhũng trong sáu tháng đầu năm 2016 vẫn diễn ra phức tạp. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại đây, Cơ quan CSĐT TP Công an TP.HCM cũng cho biết tội phạm về kinh tế, chức vụ trên địa bàn TP vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm. Những vụ việc này do một số cán bộ nhà nước có chức vụ quyền hạn, trọng trách quan trọng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước nhưng tha hóa, biến chất, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong các quy định pháp luật, quy trình công tác, quản lý tài chính, sự thiếu kiểm tra của các cấp quản lý để thực hiện hành vi tham nhũng, tham ô.

Điển hình là vụ Phan Văn Khang - chồng của nữ thư ký TAND TP.HCM bị Công an TP.HCM bắt quả tang về hành vi làm môi giới hối lộ. Hay vụ án Lê Dũng (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, Infoodco, thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) và cùng các cán bộ hải quan chiếm đoạt gần 126 tỉ đồng của Nhà nước.