TP.HCM: Quý IV-2009, giá căn hộ giảm 4%

Theo thống kê sơ bộ về giá căn hộ, mức giá hiện nay đang giảm trung bình 4% so với quý III-2009, nguyên nhân chủ yếu do tỉ giá quy đổi ngoại tệ thay đổi. Cụ thể, giá căn hộ hạng A khoảng 2.250 USD/m2 (khoảng 42 triệu đồng/m2), giá căn hộ hạng B là 1.880 USD/m2 (khoảng 35 triệu đồng/m2) và hạng C là 885 USD/m2 (khoảng 16,5 triệu đồng/m2).

