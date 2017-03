TP.HCM quyết dẹp “sạch” vỉa hè, lòng đường

Tạm giữ xe những tài xế uống rượu bia

Ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Công an TP nghiên cứu, có biện pháp tăng mức tiền “giữ xe” vi phạm pháp luật giao thông, thậm chí tăng đến 50% giá trị phương tiện vi phạm thì càng tốt để người dân e ngại vi phạm giao thông. Dẫn lại vụ TNGT nghiêm trọng đêm 10-12 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh làm chết bốn người do một lái xe uống rượu bia gây ra, ông yêu cầu Thượng tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, có biện pháp tạm giữ phương tiện đối với những lái xe uống rượu bia.

Theo Thượng tá Ngô Minh Châu, cần có biện pháp huy động nhiều người dân cùng tham gia tuyên truyền pháp luật giao thông, nhất là trách nhiệm của các chủ quán nhậu đối với lái xe. Chứ nếu ra đường mà buộc “thổi ống”, đo nồng độ cồn thì biết chừng nào mới xoay chuyển ý thức của người dân.