TP.HCM: Sáu ngày, 60 cây xanh ngã đổ

Mưa to, gió lớn không hẳn là sự kiện bất khả kháng Theo Điều 161 Bộ luật Dân sự, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Cây đổ, ngã thường rơi vào mùa mưa. Nếu đơn vị quản lý cây xanh biết việc này mà không cho người cắt, tỉa kịp thời các cây xanh có nguy cơ cao dẫn đến gãy, đổ dẫn đến thiệt hại thì không được coi là bất khả kháng để miễn trừ trách nhiệm bồi thường. Như vậy, cây xanh gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng mà không phải do lỗi của người dân (như tự ý leo trèo lên cây xanh…) và không thuộc các trường hợp bất khả kháng (Điều 161) thì người dân phải được bồi thường. Số tiền bồi thường tùy thuộc vào giá trị tài sản bị thiệt hại, các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng và phục hồi chức năng bị mất, bị giảm sút, thu nhập hợp lý bị mất của người bị thiệt hại và của người trực tiếp chăm sóc nạn nhân. Nếu xảy ra chết người thì phải chịu chi phí ma chay, nghĩa vụ cấp dưỡng (theo các điều 608, 609 và 610 của Bộ luật Dân sự). Theo quyết định của UBND TP, tùy theo phân cấp mà Sở GTVT (trực tiếp là các khu quản lý giao thông đô thị thuộc Sở) hoặc UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do cây xanh gây ra. Công ty TNHH MTV hay các đơn vị dịch vụ công ích là các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ chăm sóc cây. Họ được các khu quản lý giao thông đô thị hoặc UBND các quận, huyện thuê để thực hiện nhiệm vụ quản lý cây xanh. Do đó, cây xanh gây ra tai nạn thì tùy từng trường hợp cụ thể mà các khu hay các quận, huyện phải chịu trách nhiệm. Sau đó các cơ quan này căn cứ vào hợp đồng đã ký kết với đơn vị chăm sóc cây xanh để xem xét lỗi gây và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Nhà nước… Luật sư LÂM QUANG QUÝ,

Văn phòng Luật sư Khai Quốc, TP.HCM _______________________________ 25 cây ngã, 32 cây gãy nhánh chỉ trong ngày 28-8. Từ ngày 26 đến nay trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 60 vụ cây ngã và gãy nhánh, làm chết hai người, bị thương một người, hư hại một ô tô, sáu xe máy. Đại diện Sở GTVT cho biết từ cuối tháng 8 đến nay, các vụ cây ngã đổ gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Có thể do mưa lớn, giông lốc xảy ra nhiều.