TP.HCM: Sau tết, kênh rạch đột nhiên đổi màu

Các đợt khảo sát do công ty thực hiện từ ngày 8-2 đến nay cho thấy kênh An Hạ xuất hiện nhiều đợt nước có màu đen và bốc mùi hôi thối. Tuyến kênh Thầy Cai-Rạch Tra (Hóc Môn - bắc Bình Chánh) xuất hiện nhiều nguồn nước màu đỏ từ phía tỉnh Long An chảy ra kênh Ranh Long An rồi đổ về kênh Thầy Cai gây ô nhiễm.

Nước trên tuyến kênh B, kênh C (gần KCN Lê Minh Xuân và KCN Vĩnh Lộc B) cũng thường xuyên có màu đen và rất hôi. Kết quả phân tích mẫu nước ở nhiều điểm trên các tuyến kênh rạch nói trên xác định nguồn nước bị ô nhiễm ở mức báo động.

Theo Công ty Quản lý và Khai thác dịch vụ thủy lợi, nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu do các nhà máy, KCN cố tình xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt chất lượng ra kênh rạch. Thời gian xả thải thường được thực hiện vào ban đêm để đối phó với các cơ quan chức năng. Ngoài nguồn xả thải trên địa bàn TP.HCM, hiện nay ở khu vực giáp ranh với tỉnh Long An và Tây Ninh cũng thường xuyên xuất hiện các nguồn nước thải ô nhiễm.

KHANG BÁCH