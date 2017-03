TP.HCM sẽ đột phá trong giảm kẹt xe, ngập nước

Một số chỉ tiêu dự kiến trong năm 2016 - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8%. - Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 30% GRDP. - Tạo việc làm mới cho 125.000 người lao động. Tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%. - Giảm 1% tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”. - Tỉ lệ hộ dân TP được cấp nước sạch đạt 100%. - Phấn đấu năm 2016, TP.HCM trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR - index). (Theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM về

tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2015 và

mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp năm 2016) Lượng kiều hối 2015 của TP.HCM ước đạt 5,5 tỉ USD Kinh tế tiếp tục tăng trưởng gấp 1,5 lần cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2015 ước thực hiện đạt hơn 267.950 tỉ đồng, tăng 7,79% so với cùng kỳ. GDP năm 2015 ước đạt 961.960 tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của ba năm liên tiếp gần đây. Lượng kiều hối ước đạt khoảng 5,5 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2014.