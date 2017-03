TP.HCM sẽ tiêu hủy ngay heo, gà nhiễm chất cấm

- Tính đến tháng 10-2015, Đồng Nai phát hiện 29/209 mẫu (13,88%) dương tính với chất tạo nạc salbutamol. - Tỉ lệ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tương đối cao do thương lái mua heo nhiễm chất cấm giá cao so với heo không có chất cấm. Trong khi đó, theo Nghị định 119/2013 mức phạt các cơ sở chăn nuôi sử dụng chất cấm chỉ rất thấp (từ 10 triệu đến 20 triệu đồng) so với lợi nhuận mang lại từ việc sử dụng chất tạo nạc. Ngoài ra, việc quản lý chất salbutamol chưa tốt. Theo quy định hiện hành, người nuôi 1.000 con nhiễm chất cấm cũng bị phạt như người nuôi 100 con thì không hợp lý. Do vậy, Sở NN&PTNT đã kiến nghị Bộ NN&PTNT đề xuất sửa đổi quy định theo hướng tăng mức xử phạt lên gấp đôi và “đếm đầu” gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm để phạt. Nếu đã thành phẩm thì phải dựa theo kg nhiễm chất cấm để phạt. Trường hợp sử dụng chất cấm ở ngưỡng cao thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, theo Thông tư 57/2012, các trường hợp có chất cấm dưới ngưỡng sẽ không bị phạt. Đây là quy định khiến người dân lợi dụng để sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Do vậy, Sở NN&PTNT cũng kiến nghị sửa đổi, có quy định cấm hẳn việc sử dụng chất cấm và hễ cứ phát hiện có chất cấm là phạt ngay. Ông ĐẬU TRỌNG BẰNG, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT

tỉnh Đồng Nai Lâu nay việc tiêu hủy gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm tương đối vất vả. Cụ thể, heo phải chích điện cho chết rồi xả từng mảnh mới cho vào lò đốt. Lực lượng chức năng còn phải chốt thường xuyên đề phòng tẩu tán gia súc, gia cầm nhiễm chất cấm và có nguy cơ đối mặt với phản ứng của chủ hàng. Ông PHAN XUÂN THẢO,

Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM