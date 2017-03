TP.HCM tái ngập do triều cường

Điển hình như các tuyến đường Lương Định Của (quận 2), Bến Phú Định (quận 8), Kha Vạn Cân, Linh Đông (quận Thủ Đức), quốc lộ 50… ngập nặng. Triều cường dâng cao cũng làm nước tràn vây những căn nhà dọc đường sắt của đường Linh Đông (khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) mà theo người dân, hiện tượng này chỉ xảy ra gần đây khi dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài thi công đến khu vực.

“Trước ngày 15-10, Trung tâm chống ngập phải phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết tình trạng tái ngập do triều cường”. Đây là yêu cầu của Sở GTVT TP.HCM trước tình trạng tái ngập trên địa bàn TP trong thời gian gần đây.

Nước lũ đang dâng cao đe dọa các tuyến đê bao ở vùng tứ giác Long Xuyên. Ảnh: V.SƠN

Chiều qua (6-10), Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP (PCLB&TKCN) có văn bản cảnh báo đỉnh triều cường ở sông, kênh rạch trên địa bàn TP vẫn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Dự kiến triều cường sẽ vượt báo động III, lên 1,56 m lúc 19 giờ ngày 7-10 và 1,51 m lúc 20 giờ ngày 8-10, sau đó mới giảm dần. Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên vịnh Thái Lan vào rạng sáng 6-10, dự báo TP.HCM lại có mưa. Vì vậy, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN yêu cầu các địa phương rà soát các điểm xung yếu khi triều cao nhằm giảm thiệt hại.

Mấy ngày nay, nước lũ trên các sông Tiền, sông Hậu ở vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười lên nhanh, mấp mé các tuyến đê bao sản xuất lúa vụ ba tại hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp. Ngày 6-10, ông Đỗ Vũ Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, cho biết tỉnh quyết định đóng cửa hai con đập kiểm soát lũ nhằm bảo vệ các tuyến đê bao. Ông Nguyễn Văn Thạnh, Bí thư Huyện ủy huyện An Phú (An Giang), cho biết nước lũ dâng cao khiến một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

Tại Đồng Tháp, một số tuyến đê ở vùng đầu nguồn đang có nguy cơ sạt lở cao. Mấy ngày trước, tại tuyến kênh sườn trên cánh đồng sản xuất 2.600 ha lúa vụ ba của hai xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) có hai đoạn bị lở dài 240 m. Địa phương đã huy động các lực lượng đến hộ đê.

