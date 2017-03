TP.HCM thất thoát 38,5% nước sạch

Tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch khoảng 86,04%, với mức sử dụng bình quân 122 lít/người/ngày. Tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn cao (38,5%), do các nguyên nhân: thực hiện di dời tuyến ống D2000 tại cầu Điện Biên Phủ, di dời tuyến ống D1200 phục vụ dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, lắp đặt tuyến ống D1500 Bình Thái - Bình Lợi, xây dựng tuyến ống D2400 Thủ Đức - Bình Thái…



Bên cạnh đó, việc thi công các công trình ngầm và tải trọng động do các phương tiện lưu thông trên đường ngày càng tăng làm bể ống nước; tình trạng đấu nối bất hợp pháp, can thiệp vào đồng hồ nước và gian lận trong sử dụng nước của một số khách hàng ngày càng tinh vi, phức tạp...



Theo Đình Phú (TNO)