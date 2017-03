TP.HCM thu hồi hai mặt bằng sử dụng lãng phí

Đó là nhà đất tại ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (lý do đang để trống) và nhà đất tại số 48, tổ 4, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi (lý do đa phần diện tích đang để trống).

UBND TP giao Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất TP lập thủ tục bán đấu giá hai mặt bằng trên theo quy định. Trong thời gian chờ bán đấu giá, UBND TP giao Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) tiếp nhận, quản lý. Trung tâm này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thu hồi hai mặt bằng nêu trên, đồng thời lập thủ tục ghi giảm vốn và tài sản cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

TRỌNG MẠNH