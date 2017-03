TP.HCM tiếp nối truyền thống, vững bước phát triển

Những thành tựu quan trọng, toàn diện của TP.HCM 2011-2015

Bốn năm qua của nhiệm kỳ 2011 - 2015 những biến động chính trị và kinh tế thế giới chậm phục hồi, diễn biến phức tạp trên Biển Đông, cùng những khó khăn của nền kinh tế nước ta đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trên cơ sở dự báo đúng tình hình, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; thành phố triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ với các giải pháp khả thi, đồng bộ mà trọng tâm là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, về thông tin thị trường, về bình ổn và phát triển thị trường, về quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa, xây dựng nông thôn mới và nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Nhờ vậy, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2014 tăng 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng 5,8%/năm của cả nước; từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước, năm 2014 quý sau tăng cao hơn quý trước. Không những quy mô kinh tế mở rộng mà chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện; yếu tố tăng trưởng kinh tế giảm lệ thuộc vào vốn đầu tư, năm 2011 vốn đầu tư xã hội chiếm 35,2% GDP, sang năm 2014 chỉ chiếm 28,5%; hệ số ICOR giảm, năm 2010 là 3,55, năm 2014 còn 3,45, hiệu quả đầu tư tăng; đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng; tăng dần tỷ trọng các nhóm ngành dịch vụ có giá trị cao và 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, cuối năm 2014 chỉ tăng có 1,65 lần so với cuối năm 2013. Đóng góp của thành phố vào ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, vượt dự toán hằng năm, năm 2014 dù rất khó khăn, thành phố vẫn thu vượt 11,9%, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách tăng lên, nếu giai đoạn 2006 - 2010 một đồng vốn ngân sách thu hút 8,5 đồng vốn đầu tư xã hội thì giai đoạn 2011 - 2014 thu hút hơn 12,5 đồng. Đến năm 2014, GDP trên địa bàn thành phố đạt gấp 2 lần năm 2010, bằng 5,16 lần năm 2005. Tỷ trọng kinh tế thành phố so với cả nước năm 2011 chiếm 18,3%, đến năm 2014 chiếm 21,5%, ngày càng khẳng định vị trí kinh tế của thành phố so với cả nước. Đồng thời, thành phố kiên trì và hết sức tập trung các giải pháp chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững; đến cuối năm 2014 số hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm chỉ còn 1,35%, số hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 2,78%. Đến cuối năm 2014, GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD, tăng 12,9% so với năm 2013 là 4.545 USD, tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.