TP.HCM tiếp tục chiến lược phát triển nhà ở

Quy định về tiền sử dụng đất hiện nay còn nhiều vướng mắc. Sở đã có nhiều kiến nghị gửi các bộ liên quan nhưng vẫn chưa được tháo gỡ.

Ông NGUYỄN VĂN HỒNG, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM

Giải pháp về quỹ đất cho nhà ở xã hội do Sở Xây dựng đưa ra rất khó thực hiện. Sở này đề xuất lấy quỹ đất do lấn chiếm, sử dụng sai mục đích để xây nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đây thường là các khu vực có vị trí đắc địa, do đó giá của nhà ở xã hội sẽ tăng lên.

Ông HỒ PHƯƠNG, Trưởng phòng QLĐT quận Bình Thạnh