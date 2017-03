TP.HCM: Tiếp tục đổi mũ bảo hiểm cho dân

Có ba đơn vị tham gia đổi mũ là Đức Huy, Á Châu và Công ty CP Quốc tế Đại Việt. Các doanh nghiệp tham gia chương trình này sẽ đổi mũ chất lượng có hỗ trợ giá từ 30.000 đồng đến 165.000 đồng tùy loại mũ cho người dân. Khi đến đổi mũ, điều kiện bắt buộc là người dân phải đem theo mũ cũ hoặc mũ kém chất lượng.

Ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, cho biết đây là đợt cuối của giai đoạn 1 chương trình đổi MBH chất lượng có trợ giá cho người dân. Sau đợt này, ban tổ chức sẽ tổng kết việc đổi mũ giai đoạn 1 để tiếp việc đổi mũ giai đoạn 2 tốt hơn. Được biết chương trình đổi MBH chất lượng có trợ giá do Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức bắt đầu từ ngày 14-6, đến nay đã đổi MBH chất lượng cho người dân tại nhiều quận, huyện của TP và gây được tiếng vang tốt.

B.NHƠN