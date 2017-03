TP.HCM: Tìm thấy cháu bé bị bắt cóc tại bệnh viện

Cháu Lý Thị Thanh Thanh. (Ảnh: Mai Quốc Ấn/Vietnam+)

Trong lúc chờ mẹ làm thủ tục khám, cháu bé đã bị một người phụ nữ lạ mặt dắt đi.



Bà Đặng Thị Thu Nga (sinh năm 1983, sống tại Đà Lạt) là mẹ cháu Thanh Thanh đã rất hốt hoảng và hô hoán mọi người tìm kiếm con mình hơn một giờ nhưng vẫn không thấy.



Qua việc kiểm tra hệ thống camera an ninh của bệnh viện thì phát hiện người phụ nữ lạ mặt đã dẫn cháu thanh Thanh đi nên bà Thu Nga lập tức đến công an phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh trình báo.



Qua những chi tiết mà bà Thu Nga khai báo cùng các đặc điểm nhận dạng của bé Thanh Thanh lẫn người phụ nữ lạ đã dẫn cháu đi, lực lượng công an đã nhanh chóng tỏa ra các ngả đường để tìm kiếm vì nhận định hung thủ khó đi xa khi mang cháu Thanh Thanh bên cạnh.



Đến 17 giờ chiều cùng ngày, bé Thanh Thanh và người phụ nữ lạ đã được tìm thấy tại khu vực Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.



Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Theo Vietnam+