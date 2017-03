TPHCM: Tông vào đuôi xe tải, 3 người chết và bị thương

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết,

1 người bị thương (Ảnh V.S)

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết,1 người bị thương (Ảnh V.S)

Theo Trung Kiên (Dân trí)



Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 15/9 tại quốc lộ 1A, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một thanh niên tên Nguyễn Văn Thọ (22 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 61T9 - 6918 chở phía sau 2 thanh niên khác lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Sóng Thần về ngã tư Bình Phước.Chiếc xe máy chở 3 người lao đi với tốc độ khá cao. Khi vừa qua công ty giày da Thái Bình khoảng 200m thì bất ngờ chiếc xe máy lạc tay lái tông thẳng vào đuối một ô tải chạy cùng chiều ngay phía trước.Cú va chạm kinh hoàng khiến 3 người trên xe máy văng ra khá xa. Trong đó, Nguyễn Văn Thọ được xác định chết ngay tại chỗ, hai người đi cùng bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một nạn nhân đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng công an thị xã Dĩ An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Giao thông tại khu vực này khá hỗn loạn. Đến 9h sáng cùng ngày tuyến đường quốc lộ 1A mới được giải tỏa tình trạng ùn tắc.