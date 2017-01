TP.HCM triệt phá hàng ngàn băng nhóm tội phạm

Công an TP sẽ tiếp nhận thông tin ANTT qua mạng xã hội Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, nói sắp tới sẽ chú trọng nắm bắt thông tin tình hình an ninh trật tự qua mạng xã hội và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an để phục vụ cho việc kéo giảm tội phạm. Theo ông Phong, thông tin trên mạng xã hội cũng rất quan trọng. Có những sự việc nhờ thông tin trên mạng xã hội mà công an xử lý kịp thời. “Ví dụ về vụ ở hồ con rùa, sau khi công an chỉ đạo xử lý, chỉ trong một đêm, dư luận trên mạng đã hiểu đúng bản chất của sự việc, nhận biết vấn đề chính xác hơn, toàn diện hơn và phản ứng trên mạng cũng thay đổi” - ông nói. Trung tướng Phong cũng yêu cầu Phòng CSGT nghiên cứu tham gia làm quản trị một trang mạng xã hội chuyên về giao thông để tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả. “Trong lúc người tham gia mạng xã hội ngày càng có ý thức phản biện và chọn lọc thông tin, không nghe một chiều thì chúng ta phải tích cực chủ động hơn nữa về cung cấp thông tin mang tính chính thống, có sức thuyết phục. Hiện đã giao cho Phòng Tham mưu đề xuất lập một kênh thông tin trên mạng xã hội của Công an TP.HCM” - ông nói.