TPHCM: Triều cường đang lên nhanh

Triều cường vượt mức báo động II, gây ngập nhiều nơi ở TPHCM sáng 21-2 (Ảnh: NLĐO)



Theo B.T.Th (NLĐO)

Cụ thể, mức nước đỉnh triều đo tại trạm Phú An vào ngày 19-3 sẽ đạt 1,37m, ngày 20-3 đạt 1,42 m - vượt báo động II. Tại trạm Nhà Bè, mực nước ngày 19-3 đo được 1,31m, ngày 20-3 đạt mức 1,38m.Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo một số khu vực ở quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh có thể ngập nước, sạt lở, vỡ bờ bao do triều cường dâng cao cao kết hợp với mưa lớn.Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM yêu cầu các địa phương kiểm tra những khu vực xung yếu gồm: các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12); Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Đông (quận Thủ Đức); phường 28 (quận Bình Thạnh); phường 15 (quận Gò Vấp); các xã Bình Mỹ, Trung An (huyện Củ Chi); Nhị Bình (huyện Hóc Môn) để triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế thiệt hại do triều cường.