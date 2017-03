TPHCM: Triều cường sẽ đạt 1,4m

Cụ thể, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) xấp xỉ mức báo động 3 (1,40m). Thời điểm triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn do ảnh hưởng hoạt động của hoàn lưu cơn bão số 6 (Megi) gây mưa có nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng, bể bờ, tràn bờ bao ở một số huyện, quận ven sông, rạch.



Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM chỉ đạo các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp và các huyện Hóc Môn, Củ Chi… khẩn trương kiểm tra các đoạn bờ bao xung yếu, chuẩn bị lực lượng, vật tư nhằm chủ động ứng phó với đợt triều cường này. * Đến chiều 22-10, triều cường đã cuốn trôi 2 ngôi nhà của bà Lê Thị Hoa, Ngô Thị Diệp, đánh sạt móng và làm sập một phần hàng chục ngôi nhà khác ở xóm Rớ (khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên).



Trước đó, từ 18 giờ ngày 21-10 đến 12 giờ ngày 22-10, nước biển đột ngột dâng cao, nhiều đợt sóng lớn cao hơn 7m xuất hiện, liên tục đánh vào bờ, gây ngập nước, sạt lở hơn 1km bờ biển của xóm Rớ với hơn 50 nhà dân phải di dời và gần trăm nhà khác bị triều cường đe dọa. Chiều cùng ngày, BCH Quân sự tỉnh Phú Yên đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 85 đã giúp dân làm đê bao cát, di chuyển đồ đạc, vận động bà con đến nơi an toàn.





Theo Q. HÙNG - Đ. LÝ - Đ. TRÌNH (SGGP)