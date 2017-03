TPHCM: Tuyên dương 45 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiêu biểu 2015

(PLO) - Tối 19/8, tại Nhà văn hóa Thanh niên (Q.1, TP.HCM) diễn ra buổi tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trẻ, giỏi, tiêu biểu năm 2015. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam do Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tổ chức.



