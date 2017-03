TP.HCM và Cần Thơ: Dẹp “bom xăng trong phố” ra sao?

Cuộc họp mới đây của UBND TP.HCM làm “lòi” ra 14 cây xăng không đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Cần Thơ cũng mới vừa họp một cuộc, “lòi” ra vài chục cây xăng vi phạm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Trong hai quận Bình Thủy và Ninh Kiều có gần 60 cây xăng mà đã có gần 30 cây xăng vi phạm!

TP.HCM: Rà soát lại 14 cây xăng trong diện phải đóng cửa

Ngày 13-6, ông Huỳnh Khánh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sắp tới, TP duyệt quy hoạch mới về bố trí cây xăng.

Theo báo cáo và đề xuất từ các quận, huyện thì sẽ giải tỏa và buộc ngưng hoạt động 14 cửa hàng xăng dầu do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), nằm trong dự án Metro, không đảm bảo khoảng cách với tới các công trình công cộng như trường học, bệnh viện… Sắp tới, Sở sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thêm lần nữa để trình lên ủy ban. Dự kiến khi TP có quyết định quy hoạch mới thì những cây xăng này sẽ bị buộc đóng cửa.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh những cửa hàng vi phạm, loại bỏ những cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch. Ngoài ra, chủ động phối hợp với cơ quan PCCC kiểm tra. Đối với các trường hợp vi phạm an toàn PCCC kiên quyết xử lý kể cả rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Cây xăng Toàn Phát ở đường 3-2, Ninh Kiều hiện cho PV Oil Mekong thuê nằm sát khu vực sửa xe ô tô, nhà sách và trụ xăng nằm ngay vỉa hè. Ảnh: GIA TUỆ

Cần Thơ: Cương quyết dời nhưng cần hỗ trợ DN

Thiếu tá Đặng Quốc Quang - Trưởng phòng Hướng dẫn về PCCC (Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ) cho biết nơi đây đang thực hiện kiểm tra chuyên đề về các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và cơ sở sản xuất, kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Nếu phát hiện vi phạm, không đảm bảo an toàn PCCC thì buộc khắc phục. Nếu cơ sở không khắc phục được sẽ báo cáo ngay với UBND TP để xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời xử lý. Theo Thiếu tá Quang, một số cơ sở kinh doanh xăng dầu thường vướng vi phạm về khoảng cách an toàn với khu dân cư hoặc công trình công cộng, về khoảng lùi bờ sông, lộ giới… Một phần nguyên nhân do các cơ sở này tồn tại trước khi khu dân cư hoặc tuyến đường hình thành, mở rộng.

Như vậy, khi di dời liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi người kinh doanh?

Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho rằng với những cây xăng gần khu dân cư, TP mạnh dạn di dời nhưng cần có chính sách cho họ.

Theo bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: “Người dân cảm thấy không an toàn khi ở gần cây xăng, họ không biết cây xăng sẽ đặt gần nơi mình ở như thế nào, do đó phải công khai quy hoạch. Các cây xăng trong nội ô nếu không đáp ứng an toàn cháy nổ phải di dời ngay. Phải xây dựng đề án di dời trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ”.

Quy hoạch kiểu “xí phần” Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu là dựa vào đề xuất của các quận, huyện. Tại các địa phương, đang có tâm lý “xí phần”. Riêng đường Võ Văn Kiệt dài khoảng 7 km đi qua địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy nhưng theo đề xuất của các địa phương xin mở tới trên 20 cây xăng, qua xem xét lại Sở đã gạt bớt, chỉ đưa vào quy hoạch có sáu cây xăng và như vậy cũng quá nhiều. Ông PHẠM VIỆT BẮC, Phó Giám đốc Sở Công Thương

TP Cần Thơ

