TP.HCM vẫn còn 58 điểm ngập

Ngập nước và kẹt xe là nỗi khổ hàng đầu của người dân TP.HCM vào mùa mưa. Đây cũng là vấn đề được đề cập nhiều trong các kỳ họp HĐND TP. Chính quyền TP cũng rất quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp xung quanh bài toán chống ngập nước nhưng kết quả vẫn còn khá ngổn ngang.

Sáng 28-8, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức buổi đối thoại cùng chính quyền TP.HCM về chủ đề chống ngập nước. Nhiều giải pháp như làm cửa đập chống triều cường, lắp van ngăn triều… đã được đưa ra nhưng xem ra vấn đề kinh phí mới là bài toán khó…

Mới xóa được 40% điểm ngập

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, hiện TP vẫn còn 58 điểm ngập. Đặc biệt trong mùa mưa năm nay còn xuất hiện những điểm ngập mới ở các quận vùng ven như 12, Thủ Đức, Bình Tân… làm phức tạp thêm về giao thông ở khu vực ngoại thành.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết năm 2009 TP chi 340 tỉ đồng để chống ngập. “Còn năm 2010, TP chi tới 390 tỉ đồng, cao hơn năm trước nhưng cũng chỉ xóa được có 40% điểm ngập. Đáng chú ý là khu vực Bàu Cát (quận Tân Bình) còn bị tái ngập” - ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

Đường Trường Chinh (quận Tân Bình) bị ngập nặng trong cơn mưa vào đầu tháng 7-2010. Ảnh: V.THUẬT

Về chuyện này, nhiều cử tri thắc mắc tại sao số tiền TP chi cho công tác chống ngập năm sau luôn cao hơn năm trước mà “càng chống lại càng ngập”. Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP, trả lời: “Có hiện tượng này một phần nguyên nhân là do thời tiết vì thống kê trong tám tháng đầu năm 2010 đã có 74 cơn mưa, nhiều hơn năm 2009. Cạnh đó, một số tuyến đường tuy hệ thống cống thoát nước đã làm xong nhưng vẫn chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của cả TP (đơn cử như đường Đặng Văn Ngữ) nên vẫn còn gây ngập”.

Có 11.000 tỉ đồng, chống ngập mới xong?

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, Chính phủ đã quy hoạch xong hệ thống thủy lợi cho TP, trong đó sẽ học tập Hà Lan xây dựng các cửa đập để chống triều cường. “Tuy nhiên, người dân TP hãy thông cảm vì chương trình này cần tới 11.000 tỉ đồng, trong khi ngân sách TP thì có hạn nên TP đang rất đau đầu. Cạnh đó, muốn chống ngập triệt để thì hệ thống bờ bao ngăn triều phải xây bê tông nhưng làm vậy thì kinh phí bỏ ra sẽ rất lớn nên trước mắt TP chỉ dừng lại ở việc đắp đất hai bên bờ” - ông Lê Hoàng Minh cho hay.

Ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý giao thông (Sở Giao thông Vận tải), cho biết thêm hiện TP có trên 3.000 con đường và hầu hết trong đó hệ thống cống thoát nước đều đã quá cũ kỹ, cần phải làm lại để hiện đại hơn thì mới chống ngập hiệu quả nhưng kẹt vấn đề kinh phí.

Nhiều người dân quận Bình Thạnh, quận 2 than phiền nơi này thường xuyên bị ngập dù trời không mưa. Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước (Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP), cho biết khu vực quận Bình Thạnh hầu hết đường đều thấp hơn mực nước biển nên thường xuyên bị ngập do triều cường. “Trung tâm đã lắp hơn 200 van ngăn triều và 10 trạm bơm cho khu vực này. Hy vọng sang năm tình trạng ngập do triều cường sẽ giảm. Còn tuyến đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) thì đang lập dự án nâng cấp hệ thống thoát nước và trình TP phê duyệt. Khi nào TP duyệt thì trung tâm sẽ triển khai sớm. Khu vực phường Thảo Điền (quận 2), trung tâm đang lắp các van ngăn triều, một tuần nữa sẽ hoàn thành, khắc phục chuyện ngập do triều cường” - ông Long cam kết.

TRỌNG MẠNH