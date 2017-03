TP.HCM xây 39 triệu m2 sàn nhà ở trong 5 năm tới

Những chỉ tiêu này được Thành phố Hồ Chí Minh đề ra tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách nhà ở và chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006-2010, nhiệm vụ phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015 tổ chức ngày 17/6.



Mục tiêu phát triển nhà ở trong 5 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đáp ứng cơ bản nhu cầu có chỗ ở phù hợp của nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng nhà ở; đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở dành cho người có thu nhập thấp gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, sinh viên…



Mặt khác, thành phố áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm, mô hình phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu phù hợp với mọi tâng lớp nhân dân; tăng dần số lượng và tỷ lệ nhà ở xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường với khoảng 5% trên tổng quỹ nhà ở.



Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện di dời, tháo gỡ và xây mới 30 chung cư cũ với tổng diện tích sàn là hơn 350.000m2, khoảng hơn 6.500 hộ; thực hiện hoàn thành việc di dời hơn 13.000 hộ dân sống trên, ven kênh rạch; xây dựng khoảng 10.000 nhà ở thu nhập thấp...



Trong giai đoạn 2006-2010, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển được 33,34 triệu m2 sàn xây dựng, vượt 4% so với kế hoạch đề ra; nâng diện tích bình quân đầu người từ 10,3 m2/người lên 14,3 m2/người.



Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2006-2010, vốn đầu tư trong nước cho phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố khoảng 274.974 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 1,69% với 4.632 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp đầu tư chiếm hơn 60% với 166.306 tỷ đồng, còn lại của cá nhân, hộ gia đình.



Đối với từng chương trình cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt, có kết quả cao. Chương trình nhà lưu trú cho công nhân, tính đến cuối năm 2010, thành phố có tổng diện tích sàn nhà lưu trú công nhân xây dựng là 1,35 triệu m2, vượt 36% so với kế hoạch, đáp ứng khoảng 433.000 chỗ ở, trong đó 90% diện tích được xây dựng do công tác xã hội hóa.



Chương trình xây dựng nhà ở xã hội, thành phố đầu tư xây dựng, hoàn thành 8,263 căn, tương đương 1,23 triệu m2 sàn, trong đó có 2 dự án đã giải quyết cho các đối tượng được thuê, thuê mua ở khu chưng cư Đông Hưng II, quận 12 và Bà Hom, quận 6.



Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên, ngoài hơn 11.000 chỗ cho sinh viên đã được đưa vào sử dụng, hiện thành phố đang tiếp tục triển khai xây mới 100.000 chỗ ở cho sinh viên tại khu Đại học quốc gia và các trường đại học, cao đẳng phía Đông Bắc thành phố, trong đó hiện đã khởi công 5 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.884 tỷ đồng, quy mô 612.000 m2 sàn xây dựng, đáp ứng 67.000 chỗ ở cho sinh viên.



Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở tái định cư với hơn 100 dự án, tổng quỹ nhà hơn 20.000 căn hộ, nền đất với giá trị gần 9.600 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ năm 2009 đến nay giá nhà có giảm nhẹ và ổn định nhưng vẫn còn cao so với thu nhập của người dân thành phố. Cụ thể như phân khúc hạng sang có mức giá 85,8 triệu/m2, phân khúc cao cấp 36,8 triệu/m2, phân khúc trung cấp 19,3 triệu/m2 và phân khúc thu nhập thấp cũng là 14,1 triệu/m2.



Trong giai đoạn 2009-2010, cơ cấu hàng hóa của thị trường bất động sản nhà ở đã có sự thay đổi, các nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển hướng đầu tư vào phân khúc nhà có mức giá trung bình, diện tích nhỏ để đáp ứng nhu cầu thật của thị trường và đa số các giao dịch nhà ở là có nhu cầu thực, không nhằm mục đích đầu cơ.





