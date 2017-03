TP.HCM: xây hai bãi giam xe có sức chứa 8.000 chiếc

Theo ông Sơn, sở dĩ đơn vị ông được giao dự án sử dụng hai gầm cầu Kinh Tẻ và cầu Tân Thuận 2 là để các xe vi phạm có chỗ “trú ngụ” tốt hơn thay vì bị phơi mưa nắng tại những bãi giữ xe trong khuôn viên trụ sở các đội cảnh sát giao thông vốn đã quá tải từ năm 2007 đến nay.



Hai bãi xe mới này còn được kỳ vọng sẽ bảo quản tốt phụ tùng theo xe. Ngoài ra, việc chọn hai gầm cầu trên làm bãi giữ xe còn giải quyết được tình trạng người dân chiếm dụng gầm cầu làm nơi mua bán kinh doanh, trú ngụ, gây ra cảnh nhếch nhác, mất an ninh trật tự.



“Tổng diện tích theo thiết kế hai bãi giữ xe trên vào khoảng 12.000m2. Với diện tích như vậy đơn vị tôi sẽ xây dựng để hai bãi giữ xe có sức chứa khoảng 8.000 xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông bị giam giữ”, ông Sơn khẳng định.Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng chuyện quá tải các bãi giữ xe vi phạm đã tồn tại từ lâu.



Do vậy, việc thành phố giao cho công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đầu tư xây dựng hai bãi giữ xe ở gầm cầu Kinh Tẻ và Tân Thuận 2 cũng chỉ mang tính tức thời chứ không thể giải quyết căn cơ được việc quá tải. “Vấn đề đặt ra là bao nhiêu bãi giam xe cho đủ khi mà số xe máy không ngừng tăng lên, hiện nay gần 4,5 triệu chiếc, trong khi số vụ vi phạm quy định giao thông với các lỗi bị tạm giữ ngày một phổ biến. Tại sao chúng ta không xã hội hoá hình thức này, bằng cách khuyến khích tư nhân tham gia vào dịch vụ trông giữ xe bị tạm giữ?”, ông Khoa đặt vấn đề.



Tuy nhiên cũng theo ông Khoa, cách hay nhất nên làm là xem xét có nên áp dụng hình thức tạm giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông một cách đại trà như hiện nay hay không. “Theo tôi, các lỗi như gây tai nạn nghiêm trọng, nghi ngờ xe gian nên tạm giữ để điều tra, truy xét là tốt, còn các lỗi khác như quên đem theo giấy tờ xe, bằng lái… thì nên phạt tiền thật nặng để người điều khiển xe máy rút kinh nghiệm là được”, ông Khoa nói.



Ông Nguyễn Ngọc Tường, phó ban chuyên trách ban An toàn giao thông TP.HCM, cho rằng muốn giảm các lỗi vi phạm phải giam xe thì phải thay đổi luật, còn hiện nay dù bãi giữ xe có thiếu nhưng cảnh sát giao thông không thể làm khác vì luật đã quy định như vậy rồi.





Theo Đào Lê (SGTT)