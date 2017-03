TP.HCM: Xảy ra cháy nổ tại quận 8, sẽ cách chức chủ tịch quận

Tại cuộc họp, ông Tất Thành Cang đã phê bình một số lãnh đạo quận, huyện do không chú trọng đến công tác PCCC trên địa bàn mình phụ trách.

Ông Cang nhấn mạnh: “Nhìn các báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy mà quận, huyện gởi lên dường như làm cho có, làm để đối phó. Nếu chúng ta lơ là mà để xảy ra thảm họa, thương vong lớn thì rất ân hận”.

Ông Cang cho biết thêm: “Báo cáo của quận Bình Tân về cháy, nổ thì kết quả rất tốt. Tuy nhiên, chiều 24/1 vừa qua, khi nhận được tin báo về vụ cháy cơ sở bông gòn ở Bình Tân, tôi tức tốc gọi điện cho chủ tịch và bí thư quận nhưng không thể liên lạc được. Khi gọi cho phó chủ tịch quận thì rất mơ màng, đến nơi thì thấy người dân chen chúc đứng xem, kẹt xe và tắt đường nghiêm trọng. Một đám cháy lớn và có nguy cơ lan sang những nhà bên cạnh nhưng lãnh đạo quận không có mặt thì làm sao?”

Hiện trường vụ nổ tại Công ty TNHH Đặng Huỳnh, quận 12 làm 3 người chết

Ông Tất Thành Cang khẳng định: “Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, vì sinh mạng của nhiều người dân nên tôi đích thân mời chủ tịch quận và trưởng công an 24 quận, huyện đến tham dự. Tuy nhiên, chủ tịch UBND quận 8 vắng mặt không lý do mà chỉ bút phê cho công an tham dự. Nếu như trong năm 2015, trên địa bàn quận 8 xảy ra cháy nổ thì chủ tịch quận sẽ bị cách chức”.

Theo ông Tất Thành Cang, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Sở Xây dựng phải xử lý triệt để các trường hợp xây dựng, cải tạo làm thay đổi công năng công trình so với thiết kế đã được cấp phép, các bảng hiệu và hộp đèn vi phạm điều kiện an toàn PCCC; xử lý nghiêm những vi phạm trong thi công, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng liên quan đến PCCC và thoát nạn.

Lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại quận 1

Năm 2014, tại TP.HCM xảy ra 1.426 vụ cháy và tai nạn làm 31 người chết, 34 người bị thương; gây thiệt hại về tài sản khoảng 45 tỉ đồng. Theo nhận định, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp, khó lường.

Đặc biệt, cuối năm 2014 và đầu năm 2015 trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ cháy, nổ nghiêm trọng như vụ cháy nhà đường Nguyễn Trãi (quận 5) làm chết 7 người, vụ nổ ở Công ty TNHH Đặng Huỳnh (quận 12), vụ cháy Karaoke trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3)…



Hầu hết các sự cố về cháy đều có nguyên nhân từ điện và chủ yếu xảy ra trong khu vực dân cư, hộ kinh doanh, sản xuất.