TP.HCM xây thêm cầu vượt trên quốc lộ 1

Cụ thể, đoạn quốc lộ qua nút giao quốc lộ 1 - Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú (ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, TP.HCM) theo hướng An Sương đến An Lạc sẽ bị rào chắn một phần. Các loại phương tiện vẫn được phép lưu thông bình thường qua khu vực này theo cả hai hướng. Tuy vậy, các loại ô tô lưu thông trên quốc lộ này sẽ bị cấm quay đầu xe tại giao lộ và cấm dừng, đỗ xe trên tất cả làn đường trong khu vực rào chắn.

Việc rào chắn trên là để thi công cầu vượt tại nút giao này theo dự án đầu tư công trình xây dựng bổ sung nút giao khác mức tại ngã tư Gò Mây, thuộc dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 511 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư. Theo đó, IDICO sẽ xây dựng một cầu vượt tại nút giao này. Cầu này bằng bê tông cốt thép dài gần 540 m, có bốn làn ô tô và hai làn xe hỗn hợp sẽ vượt ngả dọc theo quốc lộ. Ngoài ra, dự án còn có các đường gom hai bên cầu và có hệ thống camera giám sát giao thông dọc quốc lộ 1, từ ngã tư An Sương đến vòng xoay An Lạc.