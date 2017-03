TP.HCM: Xe ben lộng hành quốc lộ 1A

Ngày 8-12, chúng tôi chạy theo phía sau xe ben chở đá biển số 61L-976… đi từ Hóa An (Biên Hòa) theo quốc lộ 1 về hướng cầu vượt An Sương, quận 12 TP.HCM.

Phóng ẩu, vãi đá cục xuống đường

Dọc đường không phát hiện CSGT nên tài xế chạy bạt mạng khiến nhiều hòn đá lớn hơn nắm tay văng xuống đường. Khi xe lên cầu Rạch Sâu (quận 12) bị dằn mạnh, hơn 10 hòn đá lớn bằng cái chén rơi xuống đường, vì tôi bám khá sát sau xe nên bị đá rớt xuống văng mạnh vào xe. Một phụ nữ cũng bị đá văng vào xe gắn máy, phải tấp vào lề kiểm tra xe hỏng. Qua cầu vượt An Sương hơn 2 km, tài xế đánh tay lái rẽ phải vào đường KCN Vĩnh Lộc, có một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, PV cố gắng vượt trước xe ben vừa báo cho những CSGT này biết chiếc xe vi phạm. Tuy nhiên, tài xế xe ben tăng tốc vượt qua CSGT và mất hút vào con đường nội bộ của KCN.

Trung úy Phạm Hồng Vinh (Đội CSGT quận Bình Tân) giải thích vì đang bận dừng phương tiện khác để xử lý nên không hay biết chiếc xe ben trờ đến bên cạnh. Trung úy Vinh cho biết: “Tài xế loại xe này không coi chúng tôi ra gì, khi ra hiệu dừng xe, nhiều tài xế cứ ngó lơ không chịu hợp tác. Nhiều tài xế đeo kính đen, khi bị công an ra hiệu dừng thì làm lơ, lái xe chạy luôn”.

Xe ben quá tải làm đổ đá dăm xuống quốc lộ 1A (quận 12). Ảnh: VÕ BÁ

Trước đó, chúng tôi theo ba xe chở đá, nhựa đường từ hướng cầu vượt Lê Minh Xuân đi An Sương, mỗi khi gặp ổ gà đá dăm trên xe rơi xuống tung bụi mù mịt. Người dân cho biết một xe ben chở đá bị bể vỉ trước đó khiến người đi đường hoảng hốt. Hơn 1 m2 đá dăm, đá cục lởm chởm trên mặt quốc lộ, nhân viên công ty cầu đường sau nhiều giờ vất vả mới dọn hết hiện trường.

Coi thường, vu vạ CSGT

Một thực tế CSGT làm nhiệm vụ trên đường khó xử lý xe “ông nội”, vì tài xế các xe này có tiếng “lỳ” đòn. Tài xế tìm hiểu luật, khi bị lập biên bản xử lý phải kèm theo phiếu cân, mà trạm cân không phải dễ kiếm trên các trục quốc lộ. Nhiều CSGT cho biết nhiều tài xế cứ cù cưa cù nhầy, rút điện thoại ra gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nếu CSGT có lời nói hay hành vi không đúng lập tức họ lu loa lên, thu hút đám đông đi đường tới, rồi chụp ảnh, quay phim gây sức ép tâm lý với CSGT. Hoặc tài xế đóng cửa xe rồi bỏ đi, không hợp tác với CSGT khi biết lỗi đó buộc phải tạm giữ bằng lái. Cũng không ít tài xế của loại xe này trở mặt bằng cách tăng ga bỏ chạy, CSGT không dám đuổi theo vì lo sợ “hung thần” gây tai nạn.

Ông Trần Quang Cảnh, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 7, nói về những hung thần xe ben: “Loại xe này lưu thông mới nhìn là biết là chở quá tải xe rồi. Vật liệu đã nặng, chủ xe này còn cơi nới vỉ cao như núi nữa. Chúng tôi phối hợp với các đội CSGT Bình Triệu, An Sương nhiều lần để xử phạt nhưng đa số những xe này có người canh me lực lượng chức năng. Tụi tui đâu có thời gian nhiều, mỗi ngày chỉ có 3-4 giờ phối hợp thôi rồi công an cũng làm chuyện khác nữa. Vừa qua chúng tôi phối hợp, trong bảy ngày xử lý được khoảng năm xe quá tải”.

CSGT sẽ quyết liệt, không nhân nhượng Xe nào chở mà vun quá cao là xử nghiêm không nhân nhượng, không sợ mối quan hệ cá nhân nào chi phối đâu. Tài xế vi phạm luật giao thông mà không hợp tác với CSGT làm nhiệm vụ, chúng tôi xử lý nghiêm. Theo chỉ đạo của Công an TP.HCM về phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết, chúng tôi đang quyết liệt xử lý. Đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ CSGT thực hiện đúng quy trình tác phong, kiểm tra đột xuất quy trình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đường. Muốn chấn chỉnh thì bản thân CSGT phải nghiêm trước, chỉ cần dừng xe người đi đường mà không chào là sai quy trình, là bị xử lý. Trung tá TRẦN VĂN THƯƠNG, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc

VÕ BÁ