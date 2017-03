TP.HCM xem xét siết ăn nhậu đêm khuya

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Phải dám nhìn ra hạn chế để phát triển Tại cuộc họp, bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, cho biết sáu tháng đầu năm 2016 tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP.HCM ước đạt gần 477.000 tỉ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách đạt 143.965 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và đạt 48,26% dự toán năm. Cùng với nhiều chỉ số khác cho thấy kinh tế TP tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đang phát biểu tại phiên họp kinh tế-xã hội ngày 20-6. Ảnh: TÁ LÂM Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng mặc dù kinh tế TP đạt tốc độ tăng trưởng khá nhưng vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, ông Phong yêu cầu các sở ngành, quận, huyện nhận định và đánh giá chính xác tình hình, thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế và yếu kém để tìm ra giải pháp có hiệu quả hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn để cuối năm tốc độ tăng trưởng GRDP đạt chỉ tiêu đề ra, tối thiểu 8%. Ông Phong cho rằng mức tăng trưởng một số ngành đang có xu hướng chậm lại. Tình trạng nhập siêu đã có. Đầu tư nước ngoài giảm 35% so với cùng kỳ. "Trách nhiệm này thuộc về Sở KH&ĐT, nhất là khi mọi nỗ lực của ta là tạo môi trường đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài. Dù nội lực là quan trọng nhưng trong đầu tư phát triển, nhất là về hạ tầng thì nội lực không làm xuể" - ông Phong nói và yêu cầu các sở phải năng động lên, phải đi cơ sở nhiều hơn, phải bám vào cuộc sống.

Sẽ chấm dứt hoạt động các máy bắn cá trá hình Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết trên địa bàn nhiều nơi tội phạm lợi dụng máy bắn cá vui chơi có thưởng để núp bóng đánh bạc. Ông khẳng định TP sẽ kiểm tra, kiểm soát để chấm dứt máy bắn cá trá hình này. Bởi đây là loại hình mà trẻ em và những người nhàn rỗi thì có tiền là vào chơi. 1.700 vụ tai nạn giao thông trong sáu tháng ở Sài Gòn Theo báo cáo của UBND TP, trong sáu tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông đường bộ tăng về số vụ, người chết và bị thương so với cùng kỳ. Theo đó, trên địa bàn xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 376 người, bị thương hơn 1.400 nạn nhân (tăng 31 vụ và 25 người tử vong so với cùng kỳ).