TP.HCM: Yêu cầu kiểm tra nhiều điểm xóa ngập vẫn còn ngập

Mưa trùng với triều cường nên nhiều xe hai bánh bị chết máy giữa dòng nước hôi thối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường trên địa bàn TP.HCM đang lên cao, dự kiến đỉnh triều ngày 22-9 sẽ lên đến 1,44 m, vượt mức báo động 2. Sở GTVT cho biết hiện đang vào đợt cao điểm mùa mưa, những cơn mưa kéo dài kết hợp với triều cường dễ xảy ra ngập úng kéo dài dẫn đến đường sá hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Do đó, Sở GTVT đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc nạo vét cống thoát nước, chuẩn bị sẵn máy bơm, nhân lực để không bị ngập úng kéo dài. Các công trình đang thi công cần phải có phương án dẫn dòng hợp lý nhằm hạn chế tối đa ngập nước do thi công.

Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết đã yêu cầu Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và giải quyết tình trạng tái ngập ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, phải thường xuyên theo dõi và có kế hoạch ứng phó kịp thời ở các điểm ngập khi có mưa to và rất to.

M.PHONG - T.THANH