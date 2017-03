Trả giá đắt vì phút cuồng ghen

Đó là căn nguyên khiến những vụ án đau lòng đã xảy ra và hậu quả là hai người đàn ông phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Còn "một nửa của họ" thì phải sống trong đau đớn và ân hận.

Hai phiên tòa được xét xử đầu năm 2013 tại Hà Nội đã để lại nỗi đau không chỉ cho người trong cuộc mà còn là bài học cho mỗi người.

1. Đỗ Huy Dũng, 24 tuổi, trú tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2009, được sự ủng hộ từ hai gia đình, Dũng với chị Huệ nên nghĩa vợ chồng và họ sinh con một năm sau đó. Có con cũng là lúc cuộc sống riêng của họ nảy sinh những khó khăn về kinh tế. Thời điểm đầu chỉ là chuyện "con cá, mớ rau". Nhưng do cả hai không cố gắng vượt qua chuyện nhỏ nhặt đó mà thường trách cứ và đổ lỗi cho nhau nên mâu thuẫn trong cuộc sống ngày càng lớn, dẫn tới rạn nứt tình cảm.

Không hòa giải được mâu thuẫn, chị Huệ mang theo con nhỏ đi Hà Nội thuê nhà trọ ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và tìm nghề kiếm sống. Sau một thời gian tìm kiếm, Dũng đã thấy nơi ở trọ của vợ con và năn nỉ chị Huệ quay về chung sống với mình với lời hứa, mọi chuyện xảy ra sẽ cho vào quá khứ. Nhưng do chị Huệ không đồng ý quay trở về quê với Dũng nên Dũng đã nổi nóng và dọa giết.

Dọa vậy thôi nhưng thực tế thì Dũng không hành động mà anh ta tới Công an phường tố cáo vợ mình "ăn cắp xe máy của gia đình". Trong lúc chị Huệ nhờ một người đàn ông chở đi giải quyết sự việc, Dũng đã gây sự với anh này. Dù chị Huệ thanh minh đây là anh xe ôm, nhưng Dũng không nghe và dùng dao đâm liên tiếp vợ và người đàn ông chở vợ mình. Hậu quả là người đàn ông bị tử vong do vết thương quá nặng. Còn chị Huệ may mắn thoát chết.

Tại phiên xử, Dũng thanh minh về hành vi phạm tội của mình là do quá yêu vợ nên không muốn người đàn ông nào khác ở gần vợ mình. "Bị cáo đang tìm mọi cách hàn gắn chuyện gia đình. Trong khi chưa thuyết phục được vợ thì bị cáo lại thấy người đàn ông khác chở vợ mình nên không giữ được bình tĩnh mà hành xử thiếu suy nghĩ", Dũng nói.

HĐXX nhận định, việc bị cáo chủ động mang theo hung khí, ra tay sát hại nhiều người là hành động tàn bạo nên không thể cải tạo mà phải có bản án nghiêm khắc để giáo dục xã hội. Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng tử hình về tội giết người.

2. Trần Văn Trịnh, 31 tuổi, ở xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương "góp gạo thổi cơm chung" với bị cáo là chị Miến, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định từ nhiều năm qua. Xuất hiện tại phòng xử án của TAND TP Hà Nội, trên cổ của chị Miến hằn một vết sẹo dài như minh chứng chứng minh tội ác của bạn tình. Trịnh từ quê lên Hà Nội làm nghề tự do và đến thuê trọ tại phố Đê La Thành, quận Đống Đa, nơi chị Miến cũng ở trọ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng lại đang ở độ tuổi yêu đương nên cả hai nhanh chóng bén duyên và quyết định "góp gạo thổi cơm chung".

Quá trình chung sống, Trịnh thấy tình cảm của chị Miến dành cho mình phần nào phai nhạt. Chỉ vậy thôi nhưng Trịnh đã nghĩ rằng, chị Miến không còn tình cảm với mình nên đã nói xấu chị là phụ nữ lẳng lơ. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh còn gọi điện thoại về nhà cho mẹ chị Miến để nói chuyện này. Cuối tháng 5-2012, trong lúc Trịnh đang ăn nhậu tại phòng trọ thì chị Miến xuất hiện để mắng nhiếc và chửi Trịnh là đồ đặt điều làm mất thể diện của chị với gia đình và bè bạn.

Trong lúc bức xúc, chị Miến còn tát thẳng vào mặt Trịnh trước mặt đám bạn nhậu của anh ta. Dù rất cáu giận, nhưng do còn tình cảm với chị Miến nên Trịnh vẫn giữ bình tĩnh bằng cách bảo chị Miến đi về. Nhưng trong lúc nóng giận chị Miến đã mất bình tĩnh và tiếp tục lăng mạ Trịnh. Vậy là Trịnh rời bàn nhậu đi tìm dao mang trở lại bàn nhậu.

Tưởng như lúc đó chị Miến sẽ bỏ đi để tránh xảy ra hậu quả, nhưng trái lại chị Miến vẫn liên tục chửi bới Trịnh nhằm thỏa cơn tức. Vậy là Trịnh túm tóc chị Miến và dùng dao cứa vào cổ nạn nhân. Thấy máu chảy ra từ cổ chị Miến, Trịnh đến cơ quan Công an tự thú. Về phần chị Miến, do được cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Khi được HĐXX hỏi, chị Miến đã khóc và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. "Anh ấy vẫn có tình cảm với tôi và tôi cũng vậy. Việc anh ấy nói xấu tôi với bạn bè và gia đình chỉ vì do anh ấy hiểu lầm tôi không dành trọn tình cảm cho anh ấy như ngày đầu mới yêu. Ngay cả nguyên nhân khiến anh ấy gây án cũng là do tôi chửi mắng anh ấy nên anh ấy mới làm vậy. Khi cầm dao cứa vào cổ tôi, anh ấy không cố tình tước đoạt mạng sống nên vết thương của tôi mới nhẹ như thế", nạn nhân trình bày.

Sau khi đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nạn nhân không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh 18 năm tù giam về tội giết người.

Vẫn biết không ai muốn sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Nhưng trong cuộc sống gia đình thì những va chạm nhỏ dẫn tới hiểu chưa đúng là khó tránh. Răn dạy về cách xử lý các tình huống gia đình, cổ nhân đã từng nói: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không khê". Để tránh xảy ra tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt", hơn ai hết những người phụ nữ cần xử sự tinh tế khi thấy chồng có biểu hiện, thái độ bất thường thay vì khẩu miệng mà dễ mất kiểm soát hành vi.

Chọn thời điểm thích hợp, dùng những lời lẽ dịu dàng để dàn hòa điều không muốn đã xảy ra thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, và không xảy ra hai vụ án đáng tiếc như trên.



Theo Nguyễn Hưng (CAND)