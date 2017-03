Trả hồ sơ để làm rõ sai phạm ở ba ngân hàng

TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô.

Trước đó, công an đã khởi tố tám cán bộ của Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh KCN Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang vì đã sai phạm, để bị can Nguyễn Thị Thu Sương (38 tuổi - phó giám đốc Công ty An Khang) và đồng phạm lừa đảo.

Trong thời gian làm phó giám đốc Công ty An Khang, Sương cùng đồng phạm đã làm khống 44 bộ chứng từ rồi mang đi chiết khấu tại các ngân hàng. Riêng ba ngân hàng: TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ; TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô bị chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng nhưng trách nhiệm các cán bộ của ba ngân hàng chưa được làm rõ. Vì vậy tòa đã trả hồ sơ.

GIA TUỆ