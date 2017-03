Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sập mỏ đá Lèn Cờ

Bị cáo duy nhất phải ra tòa trong vụ án này là ông Phan Công Chín (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến - là đơn vị khai thác mỏ đá Lèn Cờ - ở xã Nam Thành, H.Yên Thành.



Ông Chín bị truy tố về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng.









Theo Hội đồng xét xử, vụ án còn có một số điểm chưa sáng tỏ. Đơn cử, có những người liên quan được triệu tập đến nhưng trong quá trình xét hỏi, điều tra chưa làm rõ được nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, một số người khác có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập nhưng vắng mặt...Ngoài ông Chín, liên quan đến vụ án này còn có ông Hoàng Thanh Long (Phó phòng TNMT H.Yên Thành, Trưởng đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cờ), ông Phan Thế Trung (Chủ tịch UBND xã Nam Thành), ông Nguyễn Trọng Lương (Chánh thanh tra Sở Công thương Nghệ An), các ông: Lê Quang Huy, Trần Văn Toản, Nguyễn Duy Nhật (cán bộ Sở TN-MT tỉnh Nghệ An) đã sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác của Công ty Chín Mến và tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Chín Mến tại mỏ đá Lèn Cờ.Riêng ông Hoàng Thanh Long bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng sau đó được đình chỉ điều tra vì "không có chuyên môn, kỹ thuật về khai thác mỏ và thân nhân tốt".Theo Khánh Hoan (TNO)