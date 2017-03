Trả hồ sơ “kỳ án vườn mít”: Hầu hết chứng cứ buộc tội đều gãy

Phiên sơ thẩm lần hai đã khép lại bằng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều điểm còn mâu thuẫn. Như vậy, vụ án quay trở về giai đoạn điều tra và Lê Bá Mai vẫn bị tạm giam sau sáu năm chờ cơ quan tố tụng bổ sung những lỗ hổng khó có thể khắc phục.

Đứt những mắt xích quan trọng

Tiếp tục phần tranh luận đầu buổi sáng 15-7, VKS đính chính là hôm trước không nói rút các điểm truy tố như các luật sư đã hiểu mà chỉ phân tích, trình bày thêm để làm rõ vấn đề.

Luật sư đề nghị thư ký phiên tòa đọc lại lời trình bày hôm trước của VKS nhưng vị thư ký chưa tìm ra ngay. Chủ tọa bèn nói phòng xử có ghi âm và ông xác nhận có nghe ý đó của VKS. Lúc này, đại diện VKS trình bày lại là có thể do mình nhầm lẫn trong câu chữ khiến người nghe hiểu nhầm…

Như đã thông tin, dù hồ sơ thể hiện khi đi, cháu Út - nạn nhân có mang theo chiếc xà bấc nhưng tại hiện trường không thu được vật chứng này. Hôm nay, VKS tái khẳng định không thu được không có nghĩa cháu Út không mang theo hay hiện trường không có.

Về chi tiết củ đậu cháu Út cầm ăn dở lúc đi, VKS cũng không khẳng định củ đậu ăn dở dang thu được tại hiện trường có phải là củ đậu nạn nhân mang theo hay không… Dù không làm rõ được nhưng VKS vẫn đề nghị tòa xem xét, đánh giá, vì có chấp nhận hay không là quyền của hội đồng xét xử.

Xem bản ảnh, cháu Hằng - nhân chứng khẳng định không hề nhầm lẫn giữa màu sắc, hình dáng của các vật chứng. Ảnh: TB

Với hai vật chứng là chiếc hộp quẹt gas thu tại hiện trường cùng dấu vết bánh xe (giám định không truy rõ nguồn gốc có phải vết xe của Mai đi không), VKS đồng ý không sử dụng làm chứng cứ.

Có thể nói tất cả tình tiết, vật chứng liên quan đều là những mắt xích quan trọng trong việc chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, mô tả rõ ràng, chi tiết, xuyên suốt quá trình từ lúc bị cáo chuẩn bị rồi phạm tội và liền sau đó thế nào. Cho nên chỉ cần một, hai tình tiết hay vật chứng thiếu tính rõ ràng, mâu thuẫn với những chứng cứ khác thì xem như mắt xích quan trọng của vụ án đã bị đứt gãy.

Nhân chứng không nhầm lẫn

Tương tự, VKS cũng không làm rõ được những mâu thuẫn trong lời khai giữa cháu Hằng và bị cáo Mai.

Thứ nhất, cháu Hằng khai nhìn thấy Mai mang theo bình xịt thuốc màu xanh và bình đựng nước đá màu đỏ. Tuy nhiên, vật chứng thu được tại nơi Mai ở lại là bình xịt thuốc inox màu trắng và can nhựa màu vàng đục.

Về màu sắc của bình xịt thuốc, VKS bảo do cháu Hằng nhỏ tuổi nên có thể nhầm lẫn. Tòa hỏi lại Hằng, cháu vẫn một mực khai rằng không hề nhầm lẫn về màu sắc. Về sự khác nhau giữa chiếc bình đựng đá màu đỏ và can nhựa màu vàng đục, VKS cũng nói do Hằng nhầm lẫn, không phân biệt được. Tòa cho Hằng xem bản ảnh, cháu khẳng định rõ đâu là can nhựa, đâu là bình đựng đá. Tòa chốt: Như vậy không thể có nhầm lẫn như VKS nói.

Từ điểm này, luật sư cho rằng đã đủ cơ sở xác định bị cáo có tình tiết ngoại phạm. Bởi lẽ nếu xem lời khai của Hằng là đúng thì những vật chứng mà cháu khai không hề có ở nơi Mai ở. Còn nếu lời khai của Hằng sai thì lấy gì đảm bảo lời khai “người chở Út đi là Mai” là đúng trong khi Hằng đứng cách người thanh niên chở nạn nhân đi cả trăm mét, lại đội nón lá che quá mặt…

Cuối cùng, luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người Nghèo) đề nghị nếu tòa không tuyên vô tội thì phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa nên kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra để đảm bảo tính khách quan vì vụ án đã kéo dài, bị cáo tố cáo công an từ cấp xã đến huyện, tỉnh đánh đập, ép cung, mớm cung.

Tuy nhiên, tòa chỉ tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung chứ không kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra theo ý luật sư.

Những điểm cần làm rõ - Tại tòa, chủ trang trại Mai làm thuê khẳng định trại của ông không có bình nước đá màu đỏ như đã thu giữ, cần làm rõ chiếc bình nước đá màu đỏ thu giữ của ai, nếu thu giữ trong trang trại này thì cho đối chất để làm rõ. - Tại phiên tòa còn nhiều điểm mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và vật chứng thu giữ. - Ngày 17-11-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước có công văn số 48 gửi Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung “do vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gia đình bị cáo kêu oan nên cần chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo”. Vì vậy cần làm rõ ai làm đơn kêu oan, nội dung kêu oan như thế nào. (Trích quyết định của hội đồng xét xử)

Cuộc “rượt đuổi” lạ lùng Hồ sơ vụ án thể hiện một điều rất lạ là dường như lời khai của các nhân chứng với lời khai của bị cáo “rượt đuổi” nhau. Đầu tiên, bị cáo Mai khai không phạm tội. Cùng thời điểm, nhân chứng Nguyễn Văn Trong khai lúc xảy ra án mạng, Trong và Mai ở nhà nấu cơm, ăn cơm rồi cùng đi làm. Một ngày sau, nhân chứng Trong bất ngờ thay đổi lời khai rằng lúc đi làm về Mai lấy xe đi đâu không rõ nhưng không mang theo gì. 1 tiếng sau, Mai bắt đầu nhận tội. Về chiếc xà bấc mà nhân chứng Hằng khai nạn nhân mang theo khi đi với Mai, lúc đầu Mai không khai chi tiết này. Đến khi Hằng khai ra thì không lâu sau, Mai cũng khai theo. Có điều, khi lời khai của Mai và Hằng khớp nhau thì lại không khớp với vật chứng thu được tại hiện trường (không có chiếc xà bấc). Tương tự, trong lời khai nhận tội đầu tiên, Mai nói không mang theo gì. Ngược lại, cháu Hằng khai Mai mang theo bình xịt thuốc màu xanh và thùng đựng đá màu đỏ. Vật chứng thu được tại nơi Mai ở thì là bình xịt inox màu trắng và can nhựa màu vàng đục. Sau này lại phát hiện thêm chiếc bình đựng đá màu đỏ mà đến nay vẫn chưa xác định được ở đâu ra. Đến lần điều tra lại, Mai bất ngờ thay đổi lời khai rằng khi đi có mang theo bình xịt inox màu trắng và can nhựa màu vàng. Khổ nỗi, lời khai này cộng với vật chứng thu được lại quá khác với lời khai của Hằng và mâu thuẫn với lời khai của nhân chứng Trong. Đằng sau sự “rượt đuổi” của các lời khai này là gì? Phải chăng nhằm để cho khớp với nhau, cho “kịch bản” phạm tội của Mai được hoàn chỉnh? Nhưng chúng hễ khớp với cái này thì lại trật chìa với cái kia. Vụ án đã rối lại càng thêm rối! Liệu những mâu thuẫn có thể được “lấp kín” khi trước đây cơ quan tố tụng đã mất gần sáu năm mới có thể đưa ra được kết quả như trên? THÁI AN

THÁI BÌNH