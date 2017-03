Trả hồ sơ vì bỏ lọt đồng phạm

Trưa 22-5-2009, tại huyện Ninh Hòa, do mâu thuẫn từ trước, sáu bị cáo này đã đuổi đánh hai anh em Hỷ và Hoan. Khi anh em Hỷ, Hoan nhảy xuống ao bèo tây trốn, cả nhóm nhặt gạch đá ném làm anh Hoan chết do ngạt nước.

Đây là án mạng có nhiều người tham gia, trong đó có Trần Nguyễn Anh Tuấn là con của một lãnh đạo Công an huyện Ninh Hòa nên công an huyện này đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh giải quyết. Trong quá trình điều tra, VKSND tỉnh đã một lần yêu cầu điều tra làm rõ hành vi, vai trò của Tuấn. Sau đó, cơ quan điều tra kết luận: Ngày 22-5-2009, Tuấn có đi chơi cùng nhóm của Nha nhưng không tham gia đuổi đánh nạn nhân nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Diễn tiến phiên sơ thẩm cho thấy ở thời điểm ban đầu, nhiều bị cáo, người làm chứng khai Tuấn cũng tham gia rượt đánh nạn nhân. Đến khi hồ sơ chuyển lên công an tỉnh mới xuất hiện một số lời “khai lại” rằng những lời khai trước đó về Tuấn là do bị công an đánh đập, ép cung. Tòa nhận định cần phải xem xét vai trò giúp sức của Tuấn trong vụ án, đồng thời cần làm rõ có hay không việc đánh đập, bức cung bị cáo.

HOÀNG VĂN