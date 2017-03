Trả hồ sơ vụ giám đốc và người tình ôm tiền trốn

Cáo trạng quy kết tổng số tiền hai bị cáo này chiếm đoạt là 132,5 tỉ đồng và 530.000 USD. Vụ án này từng gây rúng động trong giới doanh nghiệp khi một giám đốc tự rút tiền của công ty để giao cho người tình trẻ đi nước ngoài đánh bạc, mở nhà hàng.





Bị cáo Nishumura Setsuo và người tình



212 lần đi nước ngoài

Trước tòa, Nishumura Setsuo khai lúc đầu Nhàn cần tiền mở nhà hàng nên đã dùng tiền cá nhân đưa cho Nhàn 500.000 USD. Sau này, Nhàn tiếp tục cần tiền nên mới rút tiền của công ty.Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2008 đến tháng 4-2009, Nishimura Setsuo khi đó là giám đốc tài chính-nhân sự Công ty TNHH Sanyo Di Việt Nam (gọi tắt là Sanyo Di VN) đã lợi dụng quyền hạn của mình đến ba ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của Sanyo Di VN và chiếm đoạt số tiền trong két sắt tại công ty với tổng số tiền là 530.000 USD và 132,5 tỉ đồng. Số tiền lấy được Nishimura Setsuo đã đưa cho Dương Thị Thanh Nhàn mượn 30,4 tỉ đồng, sau đó Nhàn đã trả lại cho Nishimura hơn 11,9 tỉ đồng. Sau khi bị công ty phát hiện, Nishimura và Nhàn bỏ trốn nhưng bị bắt.Cáo trạng buộc Nishimura phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 530.000 USD và trên 114 tỉ đồng đã chiếm đoạt của Sanyo Di VN. Riêng Nhàn phải chịu trách nhiệm về số tiền chưa trả lại hết cho Nishimua là trên 18,4 tỉ đồng. Khi tòa hỏi toàn bộ số tiền rút từ tài khoản của công ty, ngoài đưa Nhàn còn đưa cho ai khác không?Nishimura nói: “Toàn bộ số tiền này bị cáo đưa hết cho Nhàn hoặc thông qua người thân của Nhàn. Bị cáo không sử dụng vào mục đích khác. Nhàn cần tiền hôm trước là hôm sau bị cáo đưa liền”. Tòa hỏi tiếp: “Bị cáo nghĩ sao khi Nhàn khai không nhận toàn bộ số tiền mà bị cáo đã lấy của công ty đưa cho”. Nishimura đáp: “Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại nói như thế”.Nhàn khai từ năm 2005 đang là sinh viên đi làm tiếp tân và quen biết, có mối quan hệ với Nishimura nên thường xuyên được cho tiền. Tòa hỏi quan hệ như thế nào mà Nishimura lấy tiền của công ty cho? Nhàn đáp: “Quan hệ trên mức bạn bè. Còn cho bao nhiêu lần bị cáo không thể nhớ bởi lúc cho tiền Việt lúc cho tiền đô”. Bị cáo Nhàn cho biết đã quen biết Nishumura năm năm.Nhàn phủ nhận hoàn toàn việc Nishimura khai đưa hết số tiền lấy tại công ty cho Nhàn, mà chỉ nhận ba lần với số tiền 19,4 tỉ.Để chứng minh không nhận toàn bộ số tiền do Nishimura chiếm đoạt, Dương Thị Thanh Nhàn nói trong quá trình quen biết với Nishimura, Nhàn còn có một bạn trai người Hàn Quốc đang ở nước ngoài. Khi đó, do thành thạo ngoại ngữ, Nhàn đã ra nước ngoài làm giúp sổ sách cho bạn trai và được nhận 10.000 USD/tháng. Nhiều lần được bạn trai cho tiền.Khi ở VN, Nhàn làm tiếp tân được trả lương và kiếm tiền bo cũng được 20-30 triệu đồng/tháng. Tòa hỏi: “Bị cáo nghĩ gì khi có mối quan hệ với Nishimura cho đến khi bị bắt đi nước ngoài 212 lần?”. Nhàn trả lời: “Nishimura thừa biết bị cáo có bạn trai. Thậm chí bị cáo lấy chồng cũng báo cho Nishimura biết”. Theo lời khai của Nhàn tại tòa, những lần đi nước ngoài Nhàn vào các sòng bài.Do tiền USD bị khống chế mang đi nên khi thua bài Nhàn thường bán nhẫn hột xoàn và những dây chuyền đắt tiền do bạn trai cho để trả nợ.Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì lời khai mâu thuẫn và thiếu một số nhân chứng quan trọng của vụ án.HÀ MI