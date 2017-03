Trả hồ sơ vụ nguyên đại úy CSGT bắn chết sếp

Tóm tắt vụ án Theo hồ sơ, chiều 22-9-2013, Thiếu tá Sơn rủ ba người bạn đi nhậu rồi kéo qua một quán khác hát karaoke. Lúc này, Vinh cùng bạn đang hát karaoke ở phòng kế bên. Khi Vinh qua phòng Thiếu tá Sơn chào thì nảy sinh cự cãi với ông Chí, bạn Thiếu tá Sơn. Ông Chí dùng ly bia đánh vào mũi Vinh làm chảy máu và được mọi người can ngăn. Vinh trách Thiếu tá Sơn vì sao đồng đội mà không bênh nhau, lại đi bênh người ngoài. Thiếu tá Sơn nói Vinh sai, bị ông Chí đánh là đúng. Tức giận, Vinh đánh một cái trúng cổ Thiếu tá Sơn và được mọi người can ngăn. Về tới Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, Vinh lấy khẩu súng K59 bỏ vào túi rồi qua phòng tìm Thiếu tá Sơn nhưng không có. Thấy thái độ của Vinh, một người trong cơ quan đã nhắn tin cho Thiếu tá Sơn biết và khuyên đừng về cơ quan. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, Thiếu tá Sơn vẫn về cơ quan và lên phòng gặp Vinh. Tại đây, Thiếu tá Sơn nói: “Vinh “đen”, mày kiếm tao, mày ngon mày bắn tao đi!”, đồng thời đánh vào mặt, đầu Vinh ba cái. Vinh chụp cây súng đang để ở đầu giường nhưng mọi người can ngăn. Trong lúc giằng co, súng nổ tổng cộng tám phát, trong đó có hai phát trúng Thiếu tá Sơn, một phát trúng Thượng úy Phú. Sau khi súng hết đạn, mọi người mới đưa được những người bị bắn đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, tối cùng ngày, Thiếu tá Sơn đã qua đời.