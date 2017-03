“Trả” hố tử thần về Sở Giao thông vận tải

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Phượng cho rằng trong 33 hố tử thần, chỉ có 1/3 có nguyên nhân do thi công không đảm bảo quy trình kỹ thuật, tức trách nhiệm thuộc về Sở Giao thông vận tải. 2/3 số vụ còn lại do “hạ tầng quá sức chịu đựng” như ống cấp nước, thoát nước cũ kỹ, xuống cấp gây xì bể và do các bên phối hợp sửa chữa không kịp thời…









Người dân khi phát hiện mặt đường lún sụp có thể gọi vào số điện thoại nóng 08.38222777 để thông báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Một “nạn nhân” dính hố “tử thần” trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức)



Thế nhưng, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết trong 33 vụ hố tử thần, chỉ có 4 vụ xì bể ống nước là của họ.Ông Lê Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP cũng chỉ nhận về mình 5 vụ lún sụp. Ông Thảo khẳng định, rất nhiều nhà thầu khi thi công đào đường đã xâm hại đến hệ thống ống cấp nước và thoát nước, tổng cộng có đến 272 vị trí có nguy cơ bị xâm hại và một số vị trí trong đó đã tạo thành hố tử thần.Nhìn nhận về trách nhiệm trong vụ hố tử thần, ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Hội đồng nhân dân TP cho rằng: “Nguyên nhân chính là do tái lập mặt đường cẩu thả, kém chất lượng. Tôi cho rằng trách nhiệm chính vẫn là Sở Giao thông vận tải”. Đồng tình với ý kiến trên, bà Ngô Minh Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp cũng cho rằng trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải trong vụ hố tử thần là rất lớn!Riêng về trách nhiệm đối với chuyện hố ga nhô ra mặt đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) gây ra cái chết thương tâm của chị Hà Thị Tuyết Mai ngày 9-10, ông Thảo cho rằng khi ban hành quyết định 1762/QĐ-SGTVT ngày 18-6-2009 về cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè, Sở Giao thông vận tải đã “quên” quy định việc sửa chữa những vị trí giao cắt giữa vỉa hè với hố ga, không nói cụ thể hố ga phải lùi vào trong bao nhiêu hoặc phải vạt miệng như thế nào cho đồng bộ với triền lề vỉa hè.Trả lời về vấn đề này, ông Phượng cho rằng trong quyết định trên đã có quy định nhưng đơn vị thi công không tuân thủ. Vì vậy, phần lỗi thuộc về đơn vị thi công, đồng thời, UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý vỉa hè, triền lề nên trách nhiệm không thuộc về Sở Giao thông vận tải.Trước mắt, theo yêu cầu của UBND TP, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phải xử lý nghiêm các nhà thầu thi công ẩu, tái lập mặt đường kém chất lượng, có thể cắt hợp đồng nếu vi phạm nhiều lần. Các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành hiện hữu (cấp nước, thoát nước, cáp viễn thông, điện lực…) phải tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, khẩn trương xác định nguyên nhân và thực hiện biện pháp khắc phục sự cố gây lún sụp mặt đường. Nếu chậm trễ xử lý để xảy ra tai nạn, đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành phải chịu trách nhiệm.